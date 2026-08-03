One Piece Day 2026: fecha, hora y todo para ver los anuncios más importantes de la o bra de Oda

Bandai Namco Entertainment, Shueisha y Toei Animation anunciaron la transmisión mundial del evento «One Piece Day». Este se llevará a cabo de manera presencial en el recinto Makuhari Messe, en Japón y tendrá una transmisión oficial localizada al inglés.
¿Cuándo y a qué horas se podrán ver los anuncios del One Piece Day 2026?
Si se preguntan cuándo y dónde ver el One Piece Day 2026 no se preocupen, ya que, a través de YouTube los días 22 y 23 de agosto se podrá ver en vivo el evento con los anuncios más esperados de One Piece. La transmisión en vivo se dividirá en dos días, 22 y 23 de agosto. Toda la transmisión estará disponible en el canal oficial de YouTube de One Piece y permanecerá archivada de forma temporal por un tiempo limitado.
Horarios de inicio de las transmisiones del One Piece Days 2026:
|País
|Día 1 (Horario local)
|Día 2 (Horario local)
|España
|22 de agosto, 11:15 a.m. – 12:45 p.m.
|23 de agosto, 3:30 a.m. – 11:30 a.m.
|Argentina
|22 de agosto, 6:15 a.m. – 7:45 a.m.
|22 de agosto, 10:30 p.m. – 23 de agosto, 6:30 a.m.
|Colombia
|22 de agosto, 4:15 a.m. – 5:45 a.m.
|22 de agosto, 8:30 p.m. – 23 de agosto, 4:30 a.m.
|México
|22 de agosto, 3:15 a.m. – 4:45 a.m.
|22 de agosto, 7:30 p.m. – 23 de agosto, 3:30 a.m.
Durante el One Piece Day 2026, veremos presentaciones musicales en vivo a cargo de intérpretes de temas principales del anime como Hiroshi Kitadani, Maki Otsuki, Aina The End y 36km/h. Además, el 23 de agosto se realizará un panel con el elenco de voces original, encabezado por Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Ōtani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Nico Robin), Subaru Kimura (nueva voz de Franky) y Katsuhisa Houki (Jinbe). La transmisión en inglés contará con la presentación de Maxwell Powers como MC, Kate J como invitada y Anya en los reportajes desde el recinto.
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Vía: ANN