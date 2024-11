One Piece, el estreno de los episodios 629 al 750 del arco de Dressrosa podría ser en diciembre

Desde hoy, Netflix ha agregado a su catálogo los episodios del 575 al 628 del anime de One Piece con doblaje al español de Latinoamérica. Sin embargo, la noticia es que los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda, que sigan la historia de One Piece a la par que los lanzamientos de nuevos episodios en Netflix, no tendrán que esperar mucho para ver el siguiente arco. Ya que, se ha filtrado información que apunta a que el estreno de los episodios del anime One Piece del arco de Dressrosa (575 – 628) llegará antes de lo esperado.

¿Cuándo salen los episodios 629 al 750 del anime One Piece doblados al español de Latinoamérica en Netflix?

Cuentas en redes sociales, acostumbradas a anunciar las actualizaciones que Netflix hace a su plataforma antes de los lanzamientos oficiales, indican que ya se están agregando los episodios 629 al 750 del anime One Piece con doblaje al portugués y el español de Latinoamérica.

Captura de pantalla que muestra que Netflix ya se encuentra alimentando la plataforma con los episodios 575 al 628 de One Piece con los doblajes para Latinoamérica.

Viendo la rapidez de Netflix en la carga de los episodios de One Piece correspondientes al arco de Dressrosa (575 – 628), no es descabellado afirmar que en diciembre de 2024 —o quizás un poco antes— sea el estreno de estos nuevos episodios de One Piece en Netflix.

¿Cuáles son los capítulos del manga de One Piece que adaptan los episodios del anime que llegarán a Netflix con el arco de Punk Hazard y Dressrosa?

La ambición de Z : este arco de relleno en el ‘anime’ One Piece , el cual conecta directamente con la película One Piece Film: Z (2012) se ubica en los episodios 575 al 578.

: , el cual conecta directamente con la película One Piece Film: Z (2012) se ubica en los episodios 575 al 578. Punk Hazard: en el ‘anime’ este arco inicia en el episodio 579 y tiene una pausa en el 589. Luego de la pausa, que corresponde al crossover entre Toriko, One Piece y Dragon Ball en el episodio 590, continua el arco de Punk Hazard en el episodio 591 y finaliza en el 625. Mientras tanto, en el ‘manga, este arco de One Piece que sirve de preámbulo para el de Dressrosa se ubica en los capítulos 654 al 699.

La recuperación de Caesar: este es el segundo arco de relleno de esta saga en el ‘anime’ de One Piece, el cual se desarrolla del episodio 626 al 628.

Caesar: este es el segundo arco de relleno de esta saga en el ‘anime’ de One Piece, el cual se desarrolla del episodio 626 al 628. Dressrosa : en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 629 y finaliza en el 746. En el ‘manga, el segundo gran arco de la saga del Nuevo Mundo (el último mar) de One Piece se ubica en los capítulos del 700 al 801.

: en el ‘anime’ este arco es adaptado en los episodios 629 y finaliza en el 746. En el ‘manga, el segundo gran arco de la saga del Nuevo Mundo (el último mar) de One Piece se ubica en los capítulos del 700 al 801. La mina de plata: el tercer arco de relleno de la saga del Nuevo Mundo (el último mar) en One Piece se desarrolla del episodio 747 al 750.

Vía: @Yatogam1Oficial