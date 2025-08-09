Anime y Manga

One Piece: el estreno de los episodios del arco de Whole Cake en Netflix está cerca

126 episodios del anime de One Piece han sido agregados a los servidores de Netflix y aquí les decimos cuáles son los de relleno.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Estamos a pocas horas del inicio del One Piece Day, día dedicado a compartir anuncios sobre los distintos productos de la obra de Oda. Sin embargo, en esta ocasión, los rumores son sobre el estreno en Netflix de los nuevos episodios doblados al español de Latinoamérica del anime de One Piece.

¿Cuándo será el estreno de los nuevos episodios del anime de One Piece con doblaje al español de Latinoamérica en Netflix?

El último arco estrenado por Netflix de One Piece con doblaje Latinoaméricano fue el de Dressrosa.

El perfil del filtrador brasileño, Portal Netlifx, en X ha revelado que los episodios del 751 al 877 del anime de One Piece han sido cargados a los servidores. En otras palabras, estos 126 episodios —próximos a ser estrenados en Netflix— corresponden a los arcos argumentales de Zou y de Whole Cake. Además, la vez pasada, para el estreno del arco de Dressrosa, pasaron aproximadamente seis meses desde que conocimos de esta misma manera que los episodios habían sido cargados a los servidores y el estreno oficial. Por lo tanto, lo más seguro es que el estreno de los nuevos episodios de One Piece con doblaje al español de Latinoamérica sea en el 2026.

¿Cuáles son los arcos y episodios que adaptarán los nuevos capítulos del anime de One Piece con doblaje al español de Latinoamérica en Netflix?

Los 126 episodios nuevos de One Piece que Netflix ha agregado a sus servidores no están exentos de relleno. Por lo tanto, les contaremos qué es lo que deben saltar para ver solo los episodios canónicos de los arcos de Zou y Whole Cake.

  • Zouen el ‘anime’ este arco es adaptado desde el episodio 751 y finaliza en el 779. En el ‘manga, este arco de One Piece se ubica en los capítulos del 802 al 824.
  • El novato de la marinaantes de iniciar el arco de Whole Cake, el ‘anime’ One Piece tiene una breve historia de relleno. Esta se ubica en los episodios 780 al 782.
  • Isla Whole Cakeen el ‘anime’ este arco es adaptado desde el episodio 783 y finaliza en el 877. En el ‘manga, el tercer gran arco de la saga del Nuevo Mundo de One Piece se ubica en los capítulos 825 al 902.

Vía: @netflix_portal

