Anime y Manga

One Piece: el opening 29 y la voz de Loki del arco de Elbaf fueron presentados

Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, Toei Animation reveló que Aina The End interpretará el nuevo opening.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, Toei Animation reveló la última información relevante de cara al regreso del anime de One Piece el próximo domingo 5 de abril con el estreno del episodio 1156. A partir del arco de Elbaf, Toei Animation implementará un cambio estructural en la estrategia de producción bajo la dirección del productor Ryūta Koike. A partir de 2026, la serie reducirá su volumen de contenido a un máximo de 26 episodios por año. Estos serán distribuidos en dos cortes o cours. Con esto, Toei Animation busca optimizar el ritmo de la animación para que sea más fiel a la cadencia del manga original y al tiempo permitiendo una mayor calidad en la animación.

¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?

El tráiler del arco de Elbaf, presentado en AnimeJapan 2026, confirma que Yūichi Nakamura interpretará a Loki, el príncipe de la isla de los gigantes. Adicionalmente, el tráiler revela que el opening 29 que se verá con el estreno del episodio 1156 de One Piece se titula «Luminous«. Este tema de apertura será interpretado por la solista Aina The End. Finalmente, en el panel se confirmó que la banda de rock 36km/h se encargará del tema de cierre con la canción «Sono Mirai».

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¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?
¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?
¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?

Con el anuncio del nuevo opening y ending de One Piece, así queda el listado de las canciones de introducción y cierre de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda al anime.

Lista completa de los 29 openings de One Piece

#EpisodiosCanciónIntérprete
011-47 / 1000«We Are!»Hiroshi Kitadani
0248-115«Believe»Folder 5
03116-168«Hikari E»The Babystars
04169-206«BON VOYAGE!»Bon-Bon Blanco
05207-263«Kokoro no Chizu»BOYSTYLE
06264-278«Brand New World»D-51
07279-283«We Are! (Ver.)»Piratas de Sombrero de Paja
08284-325«Crazy Rainbow»Tackey y Tsubasa
09326-372«Jungle P»5050
10373-394«We Are! (Remix)»TVXQ
11395-425«Share the World!»TVXQ
12426-458«Kaze wo Sagashite»Mari Yaguchi y Sombrero de Paja
13459-492«One Day»THE ROOTLESS
14493-516«Fight Together»Namie Amuro
15517-590«We Go!»Hiroshi Kitadani
16591-628«Hands Up!»Kota Shinzato
17629-686«Wake up!»AAA
18687-746«Hard Knock Days»Generations from Exile Tribe
19747-806«We Can!»Hiroshi Kitadani y Kishidan
20807-855«Hope»Namie Amuro
21856-891«Super Powers»V6
22892-934«OVER THE TOP»Hiroshi Kitadani y Kohei Tanaka
23935-1004«DREAMIN’ ON»Da-iCE
241005–1073«PAINT»I Don’t Like Mondays.
251074-1088«The Peak»Sekai no Owari
261089-1122«UUUUUS!»Hiroshi Kitadani
271123-1138«Tenshi to Akuma»GRe4N BOYZ
281139-1155«Carmine»ELLEGARDEN
291156 en adelante«Luminous»Aina The End

Lista completa con los 23 endings de One Piece

#EpisodiosCanciónIntérprete
011 – 30«Memories»Maki Ōtsuki
0231 – 63«RUN! RUN! RUN!»Maki Ōtsuki
0364 – 73«Watashi ga Iru Yo»TOMATO CUBE
0474 – 81«Shōchi no suke»Suitei-Shōjo
0582 – 94«BEFORE DAWN»AI-SACHI
0695 – 106«Fish»The Kaleidoscope
07107 – 118«GLORY -Kimi ga Iru Kara-»Takako Uehara
08119 – 132«Shining ray»Janne Da Arc
09133 – 156«Free Will»Ruppina
10157 – 168«FAITH»Ruppina
11169 – 181«A to Z»ZZ
12182 – 195«Tsuki to Taiyō»Shela
13196 – 206«Dreamship»Aiko Ikuta
14207 – 230«Mirai Kōkai»Tackey & Tsubasa
15231 – 245«Eternal Pose»Asia Engineer
16246 – 255«Dear Friends»TRIPLANE
17256 – 263«Asu wa Kuru Kara»TVXQ
18264 – 278«Adventure World»Delicatessen
191071 – 1088«Raise»Chilli Beans
201089 – 1122«Dear sunrise»Maki Ōtsuki
211123 – 1138«The 1»muque
221139 – 1155«PUNKS»Chameleon Lime Whoopiepie
231156 en adelante«Sono Mirai»36km/h
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Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube

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