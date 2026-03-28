One Piece: el opening 29 y la voz de Loki del arco de Elbaf fueron presentados

Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, Toei Animation reveló la última información relevante de cara al regreso del anime de One Piece el próximo domingo 5 de abril con el estreno del episodio 1156. A partir del arco de Elbaf, Toei Animation implementará un cambio estructural en la estrategia de producción bajo la dirección del productor Ryūta Koike. A partir de 2026, la serie reducirá su volumen de contenido a un máximo de 26 episodios por año. Estos serán distribuidos en dos cortes o cours. Con esto, Toei Animation busca optimizar el ritmo de la animación para que sea más fiel a la cadencia del manga original y al tiempo permitiendo una mayor calidad en la animación.

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¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?

El tráiler del arco de Elbaf, presentado en AnimeJapan 2026, confirma que Yūichi Nakamura interpretará a Loki, el príncipe de la isla de los gigantes. Adicionalmente, el tráiler revela que el opening 29 que se verá con el estreno del episodio 1156 de One Piece se titula «Luminous«. Este tema de apertura será interpretado por la solista Aina The End. Finalmente, en el panel se confirmó que la banda de rock 36km/h se encargará del tema de cierre con la canción «Sono Mirai».

Con el anuncio del nuevo opening y ending de One Piece, así queda el listado de las canciones de introducción y cierre de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda al anime.

Lista completa de los 29 openings de One Piece

# Episodios Canción Intérprete 01 1-47 / 1000 «We Are!» Hiroshi Kitadani 02 48-115 «Believe» Folder 5 03 116-168 «Hikari E» The Babystars 04 169-206 «BON VOYAGE!» Bon-Bon Blanco 05 207-263 «Kokoro no Chizu» BOYSTYLE 06 264-278 «Brand New World» D-51 07 279-283 «We Are! (Ver.)» Piratas de Sombrero de Paja 08 284-325 «Crazy Rainbow» Tackey y Tsubasa 09 326-372 «Jungle P» 5050 10 373-394 «We Are! (Remix)» TVXQ 11 395-425 «Share the World!» TVXQ 12 426-458 «Kaze wo Sagashite» Mari Yaguchi y Sombrero de Paja 13 459-492 «One Day» THE ROOTLESS 14 493-516 «Fight Together» Namie Amuro 15 517-590 «We Go!» Hiroshi Kitadani 16 591-628 «Hands Up!» Kota Shinzato 17 629-686 «Wake up!» AAA 18 687-746 «Hard Knock Days» Generations from Exile Tribe 19 747-806 «We Can!» Hiroshi Kitadani y Kishidan 20 807-855 «Hope» Namie Amuro 21 856-891 «Super Powers» V6 22 892-934 «OVER THE TOP» Hiroshi Kitadani y Kohei Tanaka 23 935-1004 «DREAMIN’ ON» Da-iCE 24 1005–1073 «PAINT» I Don’t Like Mondays. 25 1074-1088 «The Peak» Sekai no Owari 26 1089-1122 «UUUUUS!» Hiroshi Kitadani 27 1123-1138 «Tenshi to Akuma» GRe4N BOYZ 28 1139-1155 «Carmine» ELLEGARDEN 29 1156 en adelante «Luminous» Aina The End

Lista completa con los 23 endings de One Piece

# Episodios Canción Intérprete 01 1 – 30 «Memories» Maki Ōtsuki 02 31 – 63 «RUN! RUN! RUN!» Maki Ōtsuki 03 64 – 73 «Watashi ga Iru Yo» TOMATO CUBE 04 74 – 81 «Shōchi no suke» Suitei-Shōjo 05 82 – 94 «BEFORE DAWN» AI-SACHI 06 95 – 106 «Fish» The Kaleidoscope 07 107 – 118 «GLORY -Kimi ga Iru Kara-» Takako Uehara 08 119 – 132 «Shining ray» Janne Da Arc 09 133 – 156 «Free Will» Ruppina 10 157 – 168 «FAITH» Ruppina 11 169 – 181 «A to Z» ZZ 12 182 – 195 «Tsuki to Taiyō» Shela 13 196 – 206 «Dreamship» Aiko Ikuta 14 207 – 230 «Mirai Kōkai» Tackey & Tsubasa 15 231 – 245 «Eternal Pose» Asia Engineer 16 246 – 255 «Dear Friends» TRIPLANE 17 256 – 263 «Asu wa Kuru Kara» TVXQ 18 264 – 278 «Adventure World» Delicatessen 19 1071 – 1088 «Raise» Chilli Beans 20 1089 – 1122 «Dear sunrise» Maki Ōtsuki 21 1123 – 1138 «The 1» muque 22 1139 – 1155 «PUNKS» Chameleon Lime Whoopiepie 23 1156 en adelante «Sono Mirai» 36km/h

Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube