One Piece: el opening 29 y la voz de Loki del arco de Elbaf fueron presentados

Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, Toei Animation reveló la última información relevante de cara al regreso del anime de One Piece el próximo domingo 5 de abril con el estreno del episodio 1156. A partir del arco de Elbaf, Toei Animation implementará un cambio estructural en la estrategia de producción bajo la dirección del productor Ryūta Koike. A partir de 2026, la serie reducirá su volumen de contenido a un máximo de 26 episodios por año. Estos serán distribuidos en dos cortes o cours. Con esto, Toei Animation busca optimizar el ritmo de la animación para que sea más fiel a la cadencia del manga original y al tiempo permitiendo una mayor calidad en la animación.
¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?
El tráiler del arco de Elbaf, presentado en AnimeJapan 2026, confirma que Yūichi Nakamura interpretará a Loki, el príncipe de la isla de los gigantes. Adicionalmente, el tráiler revela que el opening 29 que se verá con el estreno del episodio 1156 de One Piece se titula «Luminous«. Este tema de apertura será interpretado por la solista Aina The End. Finalmente, en el panel se confirmó que la banda de rock 36km/h se encargará del tema de cierre con la canción «Sono Mirai».
Con el anuncio del nuevo opening y ending de One Piece, así queda el listado de las canciones de introducción y cierre de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda al anime.
Lista completa de los 29 openings de One Piece
|#
|Episodios
|Canción
|Intérprete
|01
|1-47 / 1000
|«We Are!»
|Hiroshi Kitadani
|02
|48-115
|«Believe»
|Folder 5
|03
|116-168
|«Hikari E»
|The Babystars
|04
|169-206
|«BON VOYAGE!»
|Bon-Bon Blanco
|05
|207-263
|«Kokoro no Chizu»
|BOYSTYLE
|06
|264-278
|«Brand New World»
|D-51
|07
|279-283
|«We Are! (Ver.)»
|Piratas de Sombrero de Paja
|08
|284-325
|«Crazy Rainbow»
|Tackey y Tsubasa
|09
|326-372
|«Jungle P»
|5050
|10
|373-394
|«We Are! (Remix)»
|TVXQ
|11
|395-425
|«Share the World!»
|TVXQ
|12
|426-458
|«Kaze wo Sagashite»
|Mari Yaguchi y Sombrero de Paja
|13
|459-492
|«One Day»
|THE ROOTLESS
|14
|493-516
|«Fight Together»
|Namie Amuro
|15
|517-590
|«We Go!»
|Hiroshi Kitadani
|16
|591-628
|«Hands Up!»
|Kota Shinzato
|17
|629-686
|«Wake up!»
|AAA
|18
|687-746
|«Hard Knock Days»
|Generations from Exile Tribe
|19
|747-806
|«We Can!»
|Hiroshi Kitadani y Kishidan
|20
|807-855
|«Hope»
|Namie Amuro
|21
|856-891
|«Super Powers»
|V6
|22
|892-934
|«OVER THE TOP»
|Hiroshi Kitadani y Kohei Tanaka
|23
|935-1004
|«DREAMIN’ ON»
|Da-iCE
|24
|1005–1073
|«PAINT»
|I Don’t Like Mondays.
|25
|1074-1088
|«The Peak»
|Sekai no Owari
|26
|1089-1122
|«UUUUUS!»
|Hiroshi Kitadani
|27
|1123-1138
|«Tenshi to Akuma»
|GRe4N BOYZ
|28
|1139-1155
|«Carmine»
|ELLEGARDEN
|29
|1156 en adelante
|«Luminous»
|Aina The End
Lista completa con los 23 endings de One Piece
|#
|Episodios
|Canción
|Intérprete
|01
|1 – 30
|«Memories»
|Maki Ōtsuki
|02
|31 – 63
|«RUN! RUN! RUN!»
|Maki Ōtsuki
|03
|64 – 73
|«Watashi ga Iru Yo»
|TOMATO CUBE
|04
|74 – 81
|«Shōchi no suke»
|Suitei-Shōjo
|05
|82 – 94
|«BEFORE DAWN»
|AI-SACHI
|06
|95 – 106
|«Fish»
|The Kaleidoscope
|07
|107 – 118
|«GLORY -Kimi ga Iru Kara-»
|Takako Uehara
|08
|119 – 132
|«Shining ray»
|Janne Da Arc
|09
|133 – 156
|«Free Will»
|Ruppina
|10
|157 – 168
|«FAITH»
|Ruppina
|11
|169 – 181
|«A to Z»
|ZZ
|12
|182 – 195
|«Tsuki to Taiyō»
|Shela
|13
|196 – 206
|«Dreamship»
|Aiko Ikuta
|14
|207 – 230
|«Mirai Kōkai»
|Tackey & Tsubasa
|15
|231 – 245
|«Eternal Pose»
|Asia Engineer
|16
|246 – 255
|«Dear Friends»
|TRIPLANE
|17
|256 – 263
|«Asu wa Kuru Kara»
|TVXQ
|18
|264 – 278
|«Adventure World»
|Delicatessen
|19
|1071 – 1088
|«Raise»
|Chilli Beans
|20
|1089 – 1122
|«Dear sunrise»
|Maki Ōtsuki
|21
|1123 – 1138
|«The 1»
|muque
|22
|1139 – 1155
|«PUNKS»
|Chameleon Lime Whoopiepie
|23
|1156 en adelante
|«Sono Mirai»
|36km/h
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