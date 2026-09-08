Anime y Manga

One Piece: el último episodio del 2026 ya tiene programada su fecha de estreno

No habrá One Piece hasta entrado el 2027.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El año 2026 marcó sin dudas un antes y un después para la adaptación al anime de One Piece. Ya que, Toei Animation abandonó de forma definitiva su clásico formato semanal ininterrumpido para adoptar un sistema de emisión por temporadas (split-cour). Tras pausar la transmisión de enero a marzo de 2026 al finalizar el arco de Egghead, la serie volvió a las pantallas —y plataformas de streaming— en abril con el estreno del arco de Elbaph bajo un nuevo tope de 26 episodios anuales. Esta medida se ha hecho con el fin de elevar la calidad técnica de la animación, aliviar la carga de producción del estudio y ofrecer una adaptación con un ritmo mucho más fiel y pausado respecto al manga original de Eiichiro Oda.

¿Cuándo se estrena el último episodio del anime de One Piece del 2026?

One Piece: el último episodio del 2026 ya tiene programada su fecha de estreno

El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos y el último episodio del anime de One Piece programado para el año 2026 se emitirá el domingo 27 de septiembre de 2026. Al incluir el especial One Piece: Heroines (emitido el 5 de julio) dentro del cupo oficial de entregas del año, la temporada concluye con el episodio 25 del arco de Elbaph, completando así la cuota exacta de 26 emisiones y dejando a toda la adaptación al anime de One Piece en el episodio 1180. Con este capítulo se cerrará la transmisión del 2026, dando inicio a una pausa de varios meses en la pantalla chica antes del regreso del anime en 2027.

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Así lo informó el conocido filtrador de One Piece pewpiece. Así que, lo más normal es que durante Jump Festa 2027, en diciembre de este año, se conozca cuándo regresará el anime de One Piece con la segunda parte del arco de Elbaph.

¿Cuándo es el estreno de las películas canónicas One piece Film God Valley y BaaD?

La primera de las dos películas de anunciadas en el evento que llegará a las salas de cine será One Piece Film God Valley. El estreno de esta película está programado para el tercer trimestre del 2027. Posteriormente, la película One Piece Film BaaD hará su debut oficial hasta el año 2029. Estas dos nuevas películas de One Piece se enmarcan en una reestructuración de la producción animada de Toei Animation. Ya que, a partir de este año (2026), el anime de televisión redujo su emisión a un máximo de 26 episodios por año. Esto para adaptarse al ritmo del manga, habiendo retomado su transmisión en abril de 2026 con el arco de Elbaf tras una pausa de tres meses.

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Vía: @pewpiece

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