One Piece: esta es la fecha lanzamiento de los episodios 823 al 832 del arco de Whole Cake en español

A principios de diciembre, Netflix estrenó la segunda y tercera parte del arco del arco argumental de Whole Cake del anime de One Piece con doblaje en español de Latinoamérica. Esta nueva tanda de episodios dejó a los fanáticos de la obra de Oda, en el episodio 822 de anime de One Piece.

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¿Cuándo salen o estarán disponibles los episodios 823 al 832 del arco de Whole Cake de One Piece en Netflix?

Varias cuentas en redes sociales —que se encargan de anunciar las actualizaciones que Netflix hacen a sus servidores han revelado que desde el viernes 1 de mayo de 2026 estarán disponibles los episodios 823 al 832 del anime de One Piece. Estos corresponden a la cuarta y quinta parte del arco argumental de Whole Cake.

De continuar Netflix estrenando de a dos tandas mensuales, en febrero podríamos llegara a ver la sexta y séptima parte del arco de Whole Cake. Estas serian las últimas dos partes de este arco argumental de One Piece, las cuales conformarían un total de 28 episodios que terminan en capítulo 877. Esperamos que esto siga así para que en el 2026 veamos el estreno del arco de Wano. Este es el cual es más extenso de One Piece con un total de 196 episodios.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio del arco de Elbaf en el anime de One Piece?

Desde Jump Festa 2026 sabemos que el anime de One Piece regresa el domingo 5 de abril de 2026. Esto bajo una nueva estructura que consistirá en dos cours (bloques de episodios) consecutivos por año. Es decir, que al igual que Gachiakuta o Sakamoto Days el anime de One Piece solo tendrá un total de 26 episodios anuales. Según Ryuta Koike, productor de la serie para Toei Animation, esta decisión está diseñada para “apoyar el avance y la evolución de la serie de anime”. La reducción en la cantidad de episodios tiene un propósito de permitirle al equipo de producción adaptar un capítulo del manga de One Piece en un episodio del anime.

Vía: @Yatogam1Oficial

