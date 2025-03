One Piece: este es el opening número 27 del anime, el cual ambientará la segunda parte de Egghead

El sitio oficial de One Piece ha compartido un nuevo tráiler del anime, el cual muestra nuevas imágenes de la segunda parte del arco de Egghead que inicia el próximo mes. Sin embargo, el adelanto también confirma y da un pequeño vistazo al nuevo opening del anime One Piece que acompañará los episodios que quedan de este arco.

¿Cuál es el nombre del opening 27 de One Piece?

El nuevo opening de One Piece, el cual es el número 27 de todo el anime, se llama «Tenshi to Akuma» (Ángeles y demonios) y será interpretado por la banda de J-pop GRe4N BOYZ. Este grupo, antes conocido como GReeeeN ha participado en series anime como Line Town y Gene of Ai.

¿Cuándo regresa el anime de One Piece, episodio 1114, con la conclusión del arco de Egghead?

Además de la emotiva despedida a Kazuki Yao, el último panel de Jump Festa 2025 confirmó que el anime de One Piece regresará el domingo 6 de abril del 2025 con el estreno del episodio 1114. Adicionalmente, desde el episodio 1114, el anime de One Piece no se volverá a emitir en las mañanas. Es así que desde el 6 de abril, One Piece se emitirá todos los domingos a las 11:14 PM hora de Japón, lunes a las 8:14 AM México, 9:14 AM Colombia y 3:14 PM España.

Adicionalmente, Crunchyroll ha revelado que desde el pasado 18 de marzo llegarán nuevos episodios con doblaje en inglés. Adicionalmente, este mes los especiales de One Piece del 14 al 18 también estarán disponibles en su plataforma. Ahora solo resta que llegue el Jump Victory Carnival 2025 para conocer nuevas noticias sobre la obra de Eiichiro Oda. Este evento de Shueisha se llevará a cabo del 13 al 19 de julio en Japón.

Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube