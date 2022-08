One Piece Film Red llega a Colombia: esta es su fecha de estreno

No se ha aclarado mucho sobre la historia de la película. Según el tráiler, esta tendrá mucho que ver con la relación que tiene el ‘yonko’ Akagami no Shanks (Shanks el Pelirrojo) con su hija Uta. Dichos personajes resultan ser muy llamativos para los seguidores de One Piece, pues Shanks es todavía un personaje demasiado misterioso del que no se ha visto mucho en el anime. Solo sabemos que tiene cierto aprecio por Luffy, a quien le regaló su sombrero de paja.

Por otro lado, está Uta. El tráiler nos indica que es «una diva» y que algo destacable de su personaje es su voz. Es posible que se dedique al mundo del espectáculo. Sin embargo, vemos que en algún momento se cruza con Luffy, por lo que llegaremos a ver más de la vida familiar de Shanks.

Para averiguar más, será necesario ver el largometraje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sucesos que ocurren no son canon; es decir, que no tendrán impacto oficial en la historia contada en el anime.