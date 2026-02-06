One Piece: Heroines, esta es la fecha de estreno del anime protagonizado por Nami, Robin, Vivi y Perona

Desde hace un par de meses conocemos que habrá una adaptación al anime de las novelas ligeras One Piece Heroines escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa. Estas historias comenzaron su serialización en la One Piece Magazine en 2019. Shueisha publicó el primer volumen recopilatorio en junio de 2021, seguido por un segundo tomo titulado One Piece novel HEROINES [Colorful] en marzo de 2024.

¿Cuándo es el estreno del anime One Piece Heroines?

La producción de la adaptación al anime de One Piece Heroines ha confirmado que el estreno, en la televisión japonesa, ha quedado programado para el próximo viernes 5 de julio a través de la cadena Fuji TV. El anime de One Piece Heroines iniciará su emisión con el segmento denominado “episode: NAMI”. Además de confirmar la fecha, el sitio web oficial reveló un arte visual promocional y adelantó que la serie contará con contenido original inédito para los lectores de las novelas, incluyendo la participación de Nico Robin.

¿Quiénes están involucrados en la producción del anime de One Piece Heroines?

La dirección del anime está a cargo de Haruka Kamatani, reconocida por su trabajo en Koisuru One Piece. El diseño de personajes ha sido asignado a Takashi Kojima, mientras que la redacción del guion corre por cuenta de Momoka Toyoda, quien recientemente trabajó en One Piece Fan Letter. One Piece Heroines se aleja de la historia principal para enfocarse en relatos cortos y autoconclusivos centrados en las figuras femeninas del universo de Eiichiro Oda.

Algunos de los personajes que protagonizarán el anime One Piece Heroines son:

Nami: con una historia en un desfile de modas.

con una historia en un desfile de modas. Nico Robin: veremos una investigación de una tableta antigua junto a Koala y Sabo.

veremos una investigación de una tableta antigua junto a Koala y Sabo. Vivi: protagoniza una historia donde recibe una carta de amor inesperada.

protagoniza una historia donde recibe una carta de amor inesperada. Perona: veremos —desde el punto de vista de Perona— una pelea cotidiana con Zoro y Mihawk por una botella de vino.

Fuente: @Eiichiro_Staff