One Piece Heroines: tráiler de AnimeJapan 2026 confirma estreno y la participación de Maaya Sakamoto en el proyecto

Los anuncios del arco de Elbaf de One Piece no fueron los únicos compartidos en el cierre del primer día de AnimeJapan 2026. Ya que, durante el panel también se compartió un nuevo tráiler de One Piece Heroines, el cual confirma que el anime debutará adaptando el «episode: NAMI». Además se reveló que Maaya Sakamoto interpretará Miucha y Takehito Koyasu será Lubun.

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Cuándo es el estreno del anime One Piece Heroines?

La producción de la adaptación al anime de One Piece Heroines ha confirmado que el estreno, en la televisión japonesa, ha quedado programado para el próximo viernes 5 de julio a través de la cadena Fuji TV. El anime de One Piece Heroines iniciará su emisión con el segmento denominado “episode: NAMI”.

¿Quiénes están involucrados en la producción del anime de One Piece Heroines?

La dirección del anime está a cargo de Haruka Kamatani, reconocida por su trabajo en Koisuru One Piece. El diseño de personajes ha sido asignado a Takashi Kojima, mientras que la redacción del guion corre por cuenta de Momoka Toyoda, quien recientemente trabajó en One Piece Fan Letter. One Piece Heroines se aleja de la historia principal para enfocarse en relatos cortos y autoconclusivos centrados en las figuras femeninas del universo de Eiichiro Oda.

Algunos de los personajes que protagonizarán el anime One Piece Heroines son:

Nami: con una historia en un desfile de modas.

con una historia en un desfile de modas. Nico Robin: veremos una investigación de una tableta antigua junto a Koala y Sabo.

veremos una investigación de una tableta antigua junto a Koala y Sabo. Vivi: protagoniza una historia donde recibe una carta de amor inesperada.

protagoniza una historia donde recibe una carta de amor inesperada. Perona: veremos —desde el punto de vista de Perona— una pelea cotidiana con Zoro y Mihawk por una botella de vino.

One Piece Heroines es una adaptación de las novelas ligeras escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa, las cuales comenzaron su serialización en la One Piece Magazine en 2019 antes de ser recopiladas en volúmenes físicos. La obra se compone de historias cortas e independientes que se centran en las figuras femeninas del universo de One Piece. La trama aborda situaciones diversas, como a Nami participando en un desfile de moda, a Nico Robin descifrando una tableta antigua con la ayuda de Koala y Sabo, a la princesa Vivi recibiendo una carta de amor, o a Perona en una disputa por una botella de vino.

Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube