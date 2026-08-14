Anime y Manga

One Piece: la nueva novela de Zoro lidera el ranking de ventas en Japón durante julio

Heaven Official's Blessing 6 y Mobile Police Patlabor: Sushiya no Goto también se encuentran en el Top 10 de novelas más vendidas.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Oricon, publicación encargada de seguir la industria editorial japonesa ha revelado los resultados de ventas de novelas ligeras correspondientes al mes de julio de 2026. Según el reporte oficial emitido el 6 de agosto por Oricon, la obra One Piece novel Zoro se posicionó en el primer lugar de la lista, alcanzando un total de 47.965 ejemplares vendidos en su primer mes de lanzamiento.

Esta novela de Zoro, publicado por Shueisha el 3 de julio, cuenta con la autoría de Jun Esaka y el arte de Nakamaru, basándose en la historia original de Eiichiro Oda. La historia explora la vida y los desafíos que enfrentó el espadachín de la tripulación de los Sombrero de Paja antes de su encuentro con Luffy.

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Una gran variedad de géneros consume el público japonés

One Piece: la nueva novela de Zoro lidera el ranking de ventas en Japón durante julio

El listado completo reúne a los 20 volúmenes más vendidos y refleja una marcada variedad en los géneros que consumen los lectores japoneses. Tras el dominio de One Piece, en el ranking destaca Heaven Official’s Blessing 6, de Mo Xiang Tong Xiu, en la segunda posición con 24.807 unidades, seguido por la novena entrega de Too Many Losing Heroines! de Takibi Amamori, que registró 18.785 ventas.

Oricon, que compila estas cifras desde las tiendas minoristas a través de todo el país, ofrece con estos datos un panorama claro de las tendencias actuales. Ya que, en la lista se encuentran títulos variados que van desde la comedia romántica hasta historias de fantasía y mundos alternos, como Farming Life in Another World 21 y la serie Re:ZERO -Starting Life in Another World- 45.

Top 10 volúmenes de novelas ligeras más vendidos en Japón en julio de 2026, según Oricon

PuestoTítuloAutor(es)EditorialVentas mensualesVentas acumuladas
1One Oiece novel Zoro(Historia original) Eiichiro Oda / (Novela) Jun Esaka / (Arte) NakamaruShueisha47.96547.965
2Heaven Official’s Blessing 6(Autor) Mo Xiang Tong Xiu / (Traducción) Zheng Yingxin / (Arte) Ri Chu de Xiao TaiyangFrontier Works24.80724.807
3Too Many Losing Heroines! 9(Autor) Takibi Amamori / (Arte) ImigimuruShogakukan18.78518.785
4Farming Life in Another World 21(Autor) Kinosuke Naito / (Arte) YasumoKadokawa14.18514.443
5Magical Girl Witch Trials(Autor) Acacia / (Arte de portada) Umemaro / (Ilustración frontal y de texto) Omu Sugawara, maruchiKadokawa10.28110.281
6Mobile Police Patlabor: Sushiya no Goto(Autor) Kazunori Itō / (Arte) Masami YuukiBungeishunju9.70921.760
7Cosmic Princess Kaguya!(Historia original) Studio Chromato, Studio Colorido / (Autor) Naruto Kiriyama / (Ilustración frontal y de texto) Asao UrataKadokawa9.100195.319
8Noda 3(Autor) Mao Mano / (Arte) Oda Kogane / (Historia original y supervisión) DaibakuhasinKadokawa8.63713.142
9Heaven Official’s Blessing 6 Special Edition(Autor) Mo Xiang Tong Xiu / (Traducción) Zheng Yingxin / (Arte) Ri Chu de Xiao TaiyangFrontier Works7.6257.625
10I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class 10(Autor) Takata / (Arte) Azuri HyūgaKadokawa7.5717.571
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