Recientemente, el público de Latinoamérica pudo conocer el primer vistazo a Nerona Imu en el episodio 890 del anime de One Piece doblado al español. Mientras tanto, en la actualidad de la historia del manga de One Piece, los Sombrero de Paja se encuentran luchando contra Nerona Imu en el arco de Elbaph. Sin embargo, lo que revelará el capítulo 1200 del manga de One Piece ayudará a comprender más sobre la relación del rey del mundo con Nika, Joy Boy y Nefertari D. Lili.

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¿Cuál es el contenido de la carta de Nefertari D. Lili que se revelará en el capítulo 1200 del manga de One Piece?

En el capítulo 1200, titulado «La carta de Lili», Nico Robin lee el mensaje dejado por Nefertari D. Lili. Según el texto, hace 800 años Lili era amiga tanto de Nerona Imu como de Joy Boy, y mantenía la esperanza de que los tres pudieran conservar esa amistad como en el pasado. No obstante, una guerra masiva que cambió el mundo colocó a Joy Boy y a Nerona Imu en bandos opuestos: mientras Joy Boy buscaba la libertad, el objetivo de Imu era convertirse en un dios.

¿Se aproxima el primer flashback del siglo vacío en el manga de One Piece?

Durante ese conflicto, Joy Boy obtuvo el respaldo de diversas razas, sumando al ejército de gigantes de Elbaph como una poderosa fuerza de combate. Asimismo, los gigantes de Galley-la (Galleila) —liderados por Douzan, quien fue asesinado por Imu hace 800 años, el cual era el posible antiguo dueño de Ragnir— se unieron a Joy Boy y construyeron tanto el Arma Ancestral Plutón como el arca Noah. Para detener al ejército de gigantes, las fuerzas aliadas de Imu recurrieron al secuestro de niños para utilizarlos como rehenes. Debido a que los gigantes tienen vidas muy largas y sus hijos crecen lentamente, las madres y los niños son lo que más atesoran. Así que con esta táctica lograron derrotarlos. En su carta, Lili expresó su temor de que Imu, quien posee vida eterna, volviera a utilizar a los niños para controlar Elbaph, por lo que instó a todos a prepararse con anticipación.

Imagen del Galley-la (Galleila) en Punk Hazard.

Paralelamente a la lectura de Robin, el capítulo muestra a Luffy luchando contra sí mismo luego de que la voluntad de su Fruta del Diablo de tipo Zoan despertada controlará su cuerpo y le diera un aspecto en forma de mono. Como resultado de esta lucha interna, Luffy logra recuperar el control de uno de sus brazos para sujetarse. Además, Sanji interviene con una patada para desviar un rayo de Luffy que iba dirigido hacia Dorry y Brogy, provocando que el impacto caiga sobre la aldea de los gigantes y cause una gran explosión. Finalmente, Gunko llega a la aldea y les advierte a los gigantes que no pueden hacer nada contra Imu, aconsejándoles que abandonen a los niños.

Oda reveló los colores oficiales de Nerona Imu

Con motivo del próximo lanzamiento del takobon o volumen recopilatorio número 116 del manga de One Piece en Japón, las redes sociales oficiales de la franquicia publicaron la portada completa de dicho tomo, revelando por primera vez el diseño oficial y el esquema de colores de Nerona Imu.

El tomo 116 del manga de One Piece recopilará los capítulos del 1180 al 1190 de la obra de Eiichiro Oda, ubicando a Imu en el centro de la ilustración tras su llegada a Elbaph para enfrentarse a Luffy y a los gigantes. De acuerdo con la información revelada, la figura completamente oscura y en silueta con la que se había visto anteriormente al personaje no era simplemente una decisión editorial, sino la forma real en que los demás personajes lo percibían mientras permanecía en Tierra Santa. Su apariencia completa y demoníaca emergió únicamente después de abandonar dicho lugar, aunque también se ha confirmado que cuenta con un límite de tiempo sobre cuánto puede permanecer fuera de Tierra Santa.

¿Cuándo sale el capítulo 1200 del manga de One Piece?

El capítulo 1200 del manga de One Piece se podrá leer en nuestra región a través del sitio Manga Plus de Shueisha, el domingo 29 de noviembre. Adicionalmente, gracias a los spoilers del capítulo 1200 sabemos que la siguiente semana no habrá una pausa así que el climax del arco de Elbaph continuará sin ninguna interrupción.

Vía: @pewpiece