Han pasado 23 años desde que Monkey D. Luffy inició su cruzada en las páginas de Weekly Shōnen Jump para convertirse en el rey de los piratas. A lo largo de 1000 capítulos, el capitán de los Sombrero de Paja y su fiel tripulación han enfrentado toda clase de desafíos y forjado múltiples alianzas. Y si bien el final del ‘manga’ de One Piece se avista en el horizonte, el capítulo 1000 es un buen augurio de lo que llegará en los próximos años.

Para celebrar el gran evento que es el capítulo 1000 de One Piece, Shueisha ha abierto la primera encuesta global de popularidad de personajes. ¡Eso no es todo! La editorial ha publicado dos videos conmemorativos y un aviso publicitario a color en The New York Times. No menos importante, las próximas ediciones combinadas de Weekly Shōnen Jump podrán juntarse para formar la imagen que puede verse en la portada de esta noticia. Esta contará con los personajes favoritos de One Piece de otros ‘mangaka’ de la revista japonesa. Estos incluirán a Kōhei Horikoshi, autor de My Hero Academia, y Boichi, creador de Dr. Stone.

¿Dónde pueden votar por su personaje favorito?

Para votar por su personaje favorito de One Piece en la primera encuesta global de popularidad, basta con seguir este enlace. Los interesados pueden votar una vez por día por cualquier personaje que haya aparecido en las páginas del ‘manga’ de Eiichiro Oda.

¿Hasta cuándo se puede votar?

La encuesta de One Piece estará abierta hasta el 28 de febrero. ¡Hay bastante tiempo!

¿Qué recibirán los que participen en la encuesta?

A lo largo de los casi dos meses que durará la encuesta, los que participen recibirán múltiples modelos de Realidad Aumentada de sus personajes favoritos de One Piece.

¿Qué dijo Eiichiro Oda, autor de One Piece?

Tras la publicación del capítulo 1000 de One Piece, Eiichiro Oda compartió una carta:

“Yo, uh, wow… Las palabras no pueden describir lo locos que han sido estos últimos 23 años. Literalmente, la mitad de mi vida ha girado alrededor de la todopoderosa serialización semanal. Je je. Sin embargo, no he sido solo yo. Luffy y los piratas Sombrero de Paja han navegado a muchas islas diferentes y se han visto envueltos en toda clase de aventuras. A estas alturas, ni siquiera estoy seguro de cuántas vidas han afectado en sus viajes. Sin embargo, ha sido gracias a ellos que muchas personas especiales han entrado a mi vida. Entre ellos se encuentra mi familia, que me ha apoyado todos estos años. Estoy profundamente en deuda con ellos. Al mismo tiempo, mis lectores han encabezado sus propias vidas bulliciosas”.

“Hay una teoría dentro del mundo del entretenimiento que dice “Un determinado número de lectores abandonará la serie después de cinco años”. Por esta razón, he evitado llamar a mis lectores “fanáticos”. Como dicen, “El orgullo precede al fracaso”. Me he convencido a mí mismo que debo mantenerme humilde. Al fin y al cabo, mis lectores eventualmente abandonarán la serie y seguirán con sus vidas. Déjenme decirles que han probado que estaba equivocado. Su fe en Luffy me ha hecho creer en ustedes y eso es lo que me permite seguir dibujando exactamente el ‘manga’ que quiero hacer. Así que aquí estamos, listos para entrar en la recta final de la historia. Tomó un buen rato llegar al capítulo 1000 de One Piece. No obstante, es porque he completado 1000 capítulos que deben creer que los llevaré hasta el final de esta historia. ¡Lo que les espera desafiará sus expectativas! ¡¡Lo digo en serio!!

Tengo un favor que pedir a todos aquellos con los que he logrado crear un vínculo. Me refiero a los fanáticos de One Piece en todo el mundo. ¡Mi historia es larga, pero les pido que por un poco más sigan pendientes de Luffy y su tripulación mientras continúan su aventura! ”.

¿Qué les ha parecido hasta el momento la historia de Luffy y su tripulación? ¿Qué esperan más allá del capítulo 1000 de One Piece? ¡Compartan sus opiniones!

