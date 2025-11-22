One Piece: Xebec tiene otro hijo, los colores oficiales podrían conectarlo con otro Yonko

Esta semana con el próximo estreno del capítulo 1166 del manga de One Piece, Oda ha puesto punto y final al flashback del incidente de God Valley. El Incidente de God Valley es un evento canónico crucial para la historia del mundo de One Piece, en el cual fuimos testigos de la batalla que selló el destino de Xebec y su tripulación. Adicionalmente, el incidente de God Valley sirvió para dar inicio a leyenda de figuras como Monkey D. Garp y Gol D. Roger. Sin embargo, desde que el diseño de Rocks D. Xebec fue revelado, los fanáticos de One Piece no han dejado de relacionarlo con uno de los cuatro emperadores actuales.

En este artículo hablaremos con spoilers del capítulo 1166 del manga de One Piece. Así que de seguir leyendo, lo harán bajo su propia responsabilidad.

¿Además de Barbanegra, Rocks D. Xebec tiene otro hijo?

En la portada del número 52 de la revista Weekly Shonen Jump —donde será publicado el capítulo 1166 del manga de One Piece— es revelado el diseño oficial y a color de Rocks D. Xebec confirmando los colores de su cabello. Si bien, desde que se reveló el rostro de Xebec muchos teorizaron que su color de cabello podría ser azul, por el parecido que una de las partes de su cara tiene con la de Buggy el payaso —uno de los actuales Yonko— el capítulo 1166 revive esta teoría. Ya que, anteriormente, la especulación sobre la descendencia de Xebec se centró en Marshall D. Teach (Barbanegra), una hipótesis que fue eventualmente confirmada por el manga de One Piece en el capítulo 1154. Sin embargo, desde antes de dicha revelación, un gran número de teorías sobre Buggy ya trazaban un posible vínculo con el legendario capitán de los piratas Rocks.

Esta conexión entre Buggy y Xebec se ha visto fortalecida con cada capítulo desde el debut de Xebec en la obra de Oda. Esto debido a la notoria similitud entre los carteles de recompensa de ambos personajes. Ya que, el diseño del cartel de Rocks D. Xebec resultó ser una réplica exacta del de Buggy el payaso y esto, por la forma en la Oda escribe su obra —como ya nos tiene acostumbrados desde hace 27 años— no puede ser una simple coincidencia.

¿Puede ser Buggy el payaso el hijo de Rocks D. Xebec?

Buggy, a pesar de ser uno de los personajes más longevos de la serie y haber ascendido sorprendentemente al estatus de Yonko —gracias, en parte, a una serie de malentendidos y su pasado como aprendiz en el barco de Gol D. Roger—, la información disponible sobre sus orígenes siguen siendo un misterio. Osea, ya sabemos cómo llega Shanks al Oro Jackson, pero aún desconocemos cómo Buggy se unió a la tripulación del rey de los piratas. La teoría inicial que vinculaba a Buggy con Xebec surgió en un intento de justificar su posible pertenencia al Clan de los D, un linaje cuyo génesis hemos conocido un poco más durante el flashback del incidente de God Valley. En aquel momento, la hipótesis carecía de pruebas contundentes. Sin embargo, las recientes revelaciones han cambiado este panorama.

No obstante, que el color de cabello de Rocks si bien ha revivido las teorías, no las confirma del todo. Esto debido a que Buggy y Shanks —según los SBS— tienen actualmente, en la historia de One Piece 39 años. Así que a menos que nos falte una parte del Flashback del incidente de God Valley por conocer, la edad de Buggy puede destruir —por más que existan las coincidencias— la teoría de que el payaso es hijo de Xebec.

Entonces es Buggy el heredero de la voluntad de Xebec y Davy D. Jones

Algunos relacionan a Xebec y Buggy, porque la traducción de Xe Béc de vietnamita a ingles es Buggy y no es la primera vez que Oda juega con los nombres de sus personajes.

En caso de que descartemos que Buggy no estaba dentro del vientre de Eris —como paso con la madre de Ace— y que luego ella pudo haber dado a luz ese mismo año a Buggy en Lulusia, si podemos pensar que el payaso es un dependiente del clan Davy. En ese caso, no sería descabellado su innegable parecido con Rocks y se alinearía con los ideales del personaje y con ese carisma que tiene que lo ha llevado ser uno de los piratas más influyentes de la actualidad del mundo de One Piece. Lo cierto es que, cada vez que conocemos algo relacionado con Rocks D. Xebec no podemos dejar de pensar en Buggy.

Paralelismos entre Buggy, Teach y Xebec

Aún sigue siendo un misterio por qué cada mitad del rostro de Rocks encaja con el de Tech y Buggy.

Finalmente, tanto Buggy como Teach tienen los mismos ideales de Xebec e incluso algunos encuentran ciertos paralelismos entre las tripulaciones de estos tres piratas. Como por ejemplo, ambos cuentancon tripulaciones consideradas por el gobierno mundial como “peligrosas”. Buggy con Cross Guild al lado de Mihawk y Sir Crocodile y Tech con todo su ramillete de reos de Impel Down. Además, al igual que como evidenciamos con los piratas Rocks en el incidente de God Valley, las tripulaciones de Barbanegra y Buggy no son fieles a su capitán por respeto, sino por conveniencia.

Además, hay teorías en internet que señalan paralelismos entre la tripulación original de Buggy con la banda de los piratas Rocks. Por ejemplo, Alvida podría encajar con la apariencia de Big Mom, Kaido con Mohji el Domador de Bestias o Shiki el León Dorado con Ricchie el león de Mohji. Estos paralelismos hacen que, en vez de difuminarse, la teoría sobre el parentesco entre Buggy y Xebec cobre aún más relevancia en la actualidad.

Pero ustedes, qué piensan, Buggy es hijo de Teach o esto es simplemente una teoría local de los fanáticos de One Piece. Dejen sus opiniones en los comentarios.

Vía: @pewpiece