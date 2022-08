¿Pueden creer que han pasado más de tres años desde que vimos por última vez a Saitama en la pantalla? Muchos fanáticos de One Punch Man habían perdido la esperanza, pero el héroe calvo sí va a regresar en su largamente esperada temporada 3 del ‘anime’.

Mediante un comunicado publicado en el sitio web oficial japonés de esta serie, confirmaron que se ha dado luz verde a la producción de la temporada 3 de One Punch Man. El anuncio está acompañado de una nueva imagen de Saitama y el villano Garou ilustrada por Chikashi Kubota, diseñador de personajes de las dos anteriores temporadas.

Pueden ver la imagen a continuación.

De momento, eso es todo lo que revela el comunicado. No informa cuándo sale la temporada 3 ni cuál es el estudio que se encargará de esta parte del ‘anime’. Su primera temporada fue animada por el popular estudio Madhouse y la segunda fue hecha por J.C. Staff.

En Colombia y Latinoamérica podemos ver las dos primeras temporadas del ‘anime’ One Punch Man en el servicio de ‘streaming’ Crunchyroll y lo más probable es que la temporada tres también llegue mediante la misma plataforma.

Si no pueden esperar por nuevas aventuras de Saitama, pueden recurrir al ‘manga’ o al videojuego A Hero Nobody Knows, pero tenemos que decir que a nosotros no nos gustó mucho.

Via: Crunchyroll

Fuente: sitio web oficial japonés