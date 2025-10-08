One Punch Man: conoce los días de estreno de los episodios de la tercera temporada y el arco que inicia adaptando

Hoy ha sido confirmado, cuándo es el estreno de la tercera temporada de One Punch Man en una gran cantidad de países de occidente. Así que es momento de repasar qué días y en qué plataformas se emite la tercera temporada de One Punch Man en Latinoamérica.

¿Qué día y en qué plataforma se pueden ver los episodios de la tercera temporada de One Punch Man?

El pasado domingo 5 de octubre fue estrenado el primer episodio de la tercera temporada del anime de One Punch Man en Japón y en Latinoamérica desde Crunchyroll. Sin embargo, hoy se ha conocido que a partir del próximo domingo 12 de octubre, los suscriptores de Netflix también podrán ver la tercera temporada de One Punch Man en la plataforma. Es así que todos los domingos se podrá ver tanto en Crunchyroll como en Netflix los nuevos episodios de One Punch Man. No obstante, se desconoce el manejo que se le haga al doblaje. Es decir, no conocemos si el doblaje hecho para Viz Media sea exclusivo de una plataforma o si paulatinamente llegará tanto a Netflix como a Crunchyroll.

¿Cuántos episodios tendrá la tercera temporada de One Punch Man?

La nueva temporada de One Punch Man contará con 12 episodios. Estos episodios se emitirán semanalmente hasta diciembre de 2025. Sin embargo, cabe aclarar, que 12 episodios no serán suficientes para adaptar por completo todo el arco argumental de la Asociación de Monstruos. Así que esta tercera temporada de One Punch Man se centrará en introducir los principales conflictos que veremos posteriormente.

En cuanto al equipo de producción, J.C. Staff regresa para animar la temporada (después de que Madhouse animara la primera temporada), bajo la dirección de Shinpei Nagai. El guionista Tomohiro Suzuki, el diseñador de personajes Chikashi Kubota (ahora junto a Shinjiro Kuroda y Ryōsuke Shirakawa), el editor Masahiro Gotō, el director de sonido Yoshikazu Iwanami, y el compositor musical Makoto Miyazaki retoman sus roles de temporadas anteriores.

Hay varios cambios en el equipo: Sakura Murakami es la nueva directora de arte y Yūki Hirose toma el relevo como director de fotografía. Finalmente, la música de apertura es una colaboración entre JAM Project y el grupo de metal BABYMETAL con el tema «Get No Satisfied!«, mientras que Makoto Furukawa interpreta el tema de cierre «Soko ni Aru Akari».

¿Cuál es la historia de la nueva temporada de One Punch Man?

La historia de la tercera temporada se centra en la Asociación de Héroes, que despliega a sus héroes de clase S más formidables contra una fuerza coordinada de poderosos monstruos. Saitama, a pesar de su abrumadora fuerza, se ve constantemente envuelto en los crecientes conflictos. En este arco argumental conoceremos a Garou. Este será el adversario más formidable de este arco argumental, que representa un oscuro contraste con el poder de Saitama.

Vía: ANN