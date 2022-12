One Punch Man: la temporada 3 sería animada por MAPPA

MAPPA, el estudio que está llevando a cabo la animación de obras como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Vinland Saga, se encargaría también de la temporada 3 de One Punch Man. Así se ha estado hablando recientemente sobre el futuro del anime basado en la obra de One y Yusuke Murata.

One Punch Man comenzó siendo un webcómic lanzado en 2009. Posteriormente, recibió las ilustraciones de Murata y empezó a ser publicado como manga por Shueisha en la Tonari no Young Jump en 2012.

En 2015 tuvo su primera temporada animada de la mano de Madhouse con 12 episodios. Si bien esta tuvo éxito, se terminó haciendo un cambio de estudio. Así, para la temporada 2 se trabajó con J.C. Staff, por lo que sacaron 12 episodios y 6 OVA. Parece tampoco funcionó algo en esa segunda ocasión. Después de todo, el reconocido filtrador Shonenleaks compartió recientemente la información de una supuesta temporada 3 de One Punch Man que sería animada por MAPPA, estudio que ya tiene a cargo grandes obras como Attack on Titan y Jujutsu Kaisen.

La información hasta ahora no está confirmada. Ninguna fuente oficial ha tocado esta supuesta noticia, por lo que habría que esperar una comunicación de estas. Poco más se sabe de esta producción, de la cual no se tiene ni siquiera una fecha de estreno aproximada.

De ser cierto, MAPPA se echaría al hombro no solo esta serie sino también los próximos estrenos de la temporada 2 de Vinland Saga y los últimos episodios de Attack on Titan.

Fuente: Shonenleaks