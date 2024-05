Oshi no Ko: fecha de estreno y opening de la segunda temporada

El pasado fin de semana se llevó a cabo un programa especial, el cual reveló un nuevo video promocional de la segunda temporada del ‘anime’ Oshi no Ko. El nuevo tráiler, además de revelar cuál es el nuevo ‘opening’ de la serie, confirma cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Oshi no Ko.

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Oshi no Ko?

En noviembre del 2023, el primer tráiler visual de la segunda temporada de Oshi no Ko reveló que esta serie seria estrenada en algún momento del 2024. Afortunadamente, la espera por ver el estreno del primer episodio de la segunda temporada de Oshi no Ko no será mucha. Ya que, el nuevo tráiler de revela que la fecha de estreno del primer episodio de la segunda tempora de Oshi no ko será el miercoles 3 de julio.

¿El ‘anime’ Oshi no Ko llegará a Netflix?

La cuenta oficial de World Dubbing News en X ha confirmado que próximamente la primera temporada del ‘anime’ Oshi no Ko estará disponible en Netflix. Así que es muy probable que junto al estreno, Netflix tambien nos sorprenda con el anuncio del estreno de la segunda temporada de Oshi no Ko en su plataforma. Si bien esto no confirma que Netflix tenga programado un estreno simultaneo de esta nueva temporada, ya es un avance que el ‘anime’ de Oshi no Ko sea distribuido de manera oficial en nuestra región.

¿Cuál es el ‘opening’ de la segunda temporada de oshi no Ko?

Junto con el nuevo tráiler de la segunda temproada de Oshi no Ko fue abierta una web oficial para el artista que interpretará el nuevo ‘opening’.

El artista de J-Pop GEMN será el encargado de interpretar la canción «Fatale», la cual es el primer ‘opening’ de la segunda temporada de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Oshi no Ko. Este es un nuevo artista y la producción del ‘anime’ confirmó que entregarán más información sobre él en el futuro.

¿Cuál es la historia de Oshi no Ko?

Es normal que muchos no conozcan cuál es la historia de Oshi no Ko, así que les compartiremos una descripción de la trama de este ‘seinen’ publicado en la revista Weekly Young Jump de la editorial Shueisha.

En el mundo del espectáculo, los famosos suelen mostrar al público versiones exageradas de sí mismos, ocultando sus verdaderos pensamientos y luchas bajo elaboradas mentiras. Los fanáticos se creen estas historias y colman a sus ‘Idols’ de amor y apoyo eternos, hasta que algo rompe esta ilusión. Ai Hoshino, una ‘Idol’ emergente de dieciséis años del grupo de ídolos pop B Komachi, tiene cautivado al mundo; sin embargo, cuando anuncia un parón debido a problemas de salud, la noticia preocupa a muchos.

Como gran admirador de Ai, el ginecólogo Gorou Amemiya la anima desde su consulta médica en el campo, deseando poder conocerla en persona algún día. Su deseo se hace realidad cuando Ai se presenta en su hospital, no enferma, sino embarazada de gemelos. Mientras el médico promete a Ai traer al mundo a sus hijos, se pregunta si este encuentro con la ídolo cambiará para siempre la naturaleza de su relación con ella.

Premios que ha cosechado Oshi no Ko

El ‘manga’ Oshi no Ko obtuvo el primer puesto en la séptima edición de los premios Tsugi ni Kuru Manga Taishō en 2021. Adicionalmente, Oshi no Ko ganó en la categoría de Mejor Manga en general en la 46ª edición de los premios anuales Kodansha del 2022. La serie, también fue nominada al 26º Premio Cultural Anual Tezuka Osamu en el 2022 y ha sido nominada a los 14º y 15º Premios Manga Taisho. Todo esto sin contar los multiples premios que ha ganado de votaciones de los fanáticos en el país del sol naciente.

Fuente: canal oficial de Oshi no Ko en YouTube.