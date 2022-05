Ousama Ranking (Ranking of Kings) temporada 1 – Impresiones

Las apariencias engañan. La primera imagen promocional que vimos de este ‘anime’ tenía a su pequeño protagonista en ropa interior sentado sobre un trono. Eso nos hizo pensar que esta sería una historia cómica sobre un rey inepto e infantil. Qué gran error. Tras la inocente apariencia de Ousama Ranking, también conocida como Ranking of Kings, se esconde uno de los ‘anime’ más brutales e interesantes de la pasada temporada.

El Príncipe Bojji, hijo de uno de los reyes más poderosos del mundo, debería ser el heredero del trono. Pero él es pequeño, débil y sordomudo. Nadie cree que sea apto para reinar y en su lugar preferirían tener a su fuerte y atractivo medio hermano Daida. Cuando el Rey Bosse finalmente muere, varias conspiraciones de diversas fuerzas entran en acción para decidir el destino del reino. El joven Bojji solo podrá confiar en Kage, un misterioso ser del clan de las sombras que ha prometido estar siempre a su lado.

Claramente, esa no es la sinopsis de una comedia, sino de una dramática fantasía heróica. Los diseños de personajes y estilo de animación nos recuerdan a los ‘anime’ de finales de los ochenta. No en vano se puede describir esta serie como Cuentos de los Hermanos Grimm combinada con Game of Thrones. Es un cuento de hadas lleno de violencia y crueldad, pero también de mucha humanidad, ternura y con uno de los protagonistas más carismáticos que hemos visto últimamente.

Madrastras malvadas y espejos mágicos

Aunque el adorable Príncipe Bojji es el principal atractivo de la serie, los demás personajes no se quedan atrás. Todo gracias a que esta historia juega con la familiaridad que tenemos con el género para “engañarnos” y sorprendernos. Tras un par de episodios es difícil no comparar a la Reina Hiling con Cersei Lannister y estaremos seguros que Daida cumplirá un rol similar al de Joffrey Baratheon. Sus similitudes con personajes de cuentos clásicos como Blancanieves y La cenicienta dejan claro lo que esperamos de ellos.

Pero Ousama Ranking (Ranking of Kings) solo está jugando con nosotros. El autor del ‘manga’, Sōsuke Tōka, está más que consciente de los arquetipos de personajes que está usando y los subvierte de formas fantásticas. Nadie en este mundo es completamente bueno ni completamente malo. Incluso el buen Bojji tiene algo de oscuridad en su corazón y la “terrible villana” puede despertar simpatía cuando su trágico pasado es revelado. No podemos decir mucho más sin hacer ‘spoilers’, pero las primeras impresiones que tendrán sobre la mayoría de personajes definitivamente serán equivocadas.

El mundo de esta serie está marcado por la tragedia y la sangre. Por eso resulta tan significativo que el protagonista, por encima de todo, trata de ser la mejor persona posible y arreglarlo todo sin recurrir a la violencia. Pero es imposible sobrevivir sin pelear. Como buen ‘shonen’, Bojji debe aprender a defenderse. Lo realmente impresionante es la forma en que la serie descubre la forma de hacerlo participar en peleas sin que tenga que renunciar a sus principios y sin recurrir a los clichés de “superar sus debilidades”. Bojji nunca será fuerte, no puede recuperar la voz ni crecer y eso es parte importante de quién es. Su amistad con Kage es una relación supremamente bonita y tierna y él siempre está ahí para guiarlo por el buen camino.

Clasificando reyes

Además de sus complejos y carismáticos personajes, Ousama Ranking (Ranking of Kings) nos atrapa con una mitología muy interesantes. A diferencia de otras historias similares que se detienen para darnos una larga exposición explicando cómo funciona el mundo, el ‘anime’ va revelando su trasfondo con calma. Antepone el desarrollo de sus personajes a todo lo demás. Aunque sí recurre a ‘flashbacks’ para explicar cómo llegaron las cosas a este punto, solo lo hace cuando ya conocemos bien a los involucrados.

Esta forma de contar su historia resalta a la hora de hablar de Miranjo, la misteriosa villana. Los detalles de su conspiración, objetivos y pasado se van revelando a cuentagotas. El ritmo que sigue su historia es perfecto para que nos sintamos intrigados por ella hasta el último momento, pero siempre aprendamos algo más. Ojalá muchos otros ‘mangaka’ aprendieran de este ejemplo en lugar de asaltarnos con una masivas y largas revelaciones que terminan opacando las historias principales.

Pero, a pesar del cuidado con el que esta serie trata su historia y personajes, hay un elemento que carece de ambigüedad y que ha resultado bastante controversial.

Vamos a tratar de explicarlo sin hacer ‘spoilers’.

La controversia de Ousama Ranking y Corea

En uno de los mencionados ‘flashbacks’ conocemos la historia de dos países llamados Houma y Gyakuza. La historia dicta que Houma estaba lleno de crueles hechiceros que colonizaron y oprimieron a los habitantes de la otra nación, pero resulta que esto no es verdad.

Un personaje nos explica que Gyakuza era un lugar cruel en el que era difícil sobrevivir y estaba muy atrasado respecto al resto del mundo. Cuando Houma llegó allí, usaron su magia para hacer su vida más fácil, modernizarlos y tratar de ganarlos como aliados. Pero los habitantes de Gyakuza eran desconfiados y codiciosos. Finalmente los traicionaron con sus enemigos y causaron la ruina del país que solo pretendía ayudarlos.

Hasta aquí, parece una historia normal de fantasía, pero resulta que la forma es que Gyakuza es dibujada por Tōka parece inspirada en fotografías japonesas que describen cómo era la vida en Corea antes y después de que ellos llegaran.

La ocupación real de Corea en la primera mitad del siglo XX fue una campaña cruel que pretendía satisfacer los impulsos imperialistas de Japón. Aunque los crímenes y horrores cometidos por los japoneses están bien documentados, ellos continúan negándolos. Eso ha hecho imposible una reconciliación entre ambas naciones. Detalles tan simples como la descripción de dos países en un ‘anime’ es suficiente para causar una controversia en redes sociales que revive las heridas del pasado.

Hasta ahora, el autor del ‘manga’ no se ha pronunciado al respecto.

¿Vale la pena ver Ousama Ranking (Ranking of Kings)?

A pesar de las controversia, la respuesta es un ‘sí’ definitivo. Esta es —junto a Spy x Family— una de las series recientes de ‘anime’ que más recomendamos. No dudamos que el Príncipe Bojji se va a convertir en uno de sus personajes favoritos y van a querer acompañarlo en cualquier aventura que tenga.

Lo único malo es que no sabemos cuánto vamos a tener que esperar para ver la segunda temporada.