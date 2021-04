Hace un mes, Toei Animation reveló que Nanatsu no Taizai —también conocido como The Seven Deadly Sins o Los siete pecados capitales— recibirá una nueva película. Más allá de revelar la fecha de estreno, un afiche y el hecho de que será una historia 100% original, los fanáticos de la obra de Nakaba Suzuki no sabían qué esperar de esta producción.

Por fortuna, Toei Animation por fin ha revelado más información por medio de un tráiler. Como si eso no fuera suficiente, también ha compartido un nuevo póster ilustrado por Nakaba Suzuki y revelado a los nuevos actores de voz que participarán en la cinta.

¿De qué tratará la película 2 de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins / Los siete pecados capitales)?

Ambientada después de los eventos de la temporada 4 del ‘anime’, esta película supondrá una historia original. Como se reveló, Nakaba Suzuki —autor del ‘manga’— será el guionista.

Si bien no se ha revelado la sinopsis de la cinta, el tráiler deja ver la llegada de dos nuevos enemigos: Dahlia, segundo Rey Hada, y Dabuzu, un gigante legendario por sus habilidades como herrero. Para derrotar a un enemigo común, Meliodas y Zeldris deberán unir fuerzas. Sin embargo, parece que la Deidad Suprema del Clan de las Diosas también está involucrada.

¿Qué actores de voz (‘seiyū’) estarán en la película?

Yūichi Nakamura (izquierda) y Shinichirō Kamio (derecha)

Además del elenco principal y secundario ya establecido en las pasadas cuatro temporadas del ‘anime’, los siguientes actores de voz (‘seiyū’) estarán en la película Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light):

Yūichi Nakamura —mejor conocido por dar vida a Gray Fullbuster ( Fairy Tail ) y Satoru Gojo ( Jujutsu Kaisen )— interpretará al Rey Hada Dahlia.

—mejor conocido por dar vida a Gray Fullbuster ( ) y Satoru Gojo ( )— interpretará al Rey Hada Dahlia. Shinichirō Kamio —mejor conocido por dar voz a Sonju ( The Promised Neverland )— interpretará a Dabuzu.

—mejor conocido por dar voz a Sonju ( )— interpretará a Dabuzu. Kana Kurashina —mejor conocida por su rol como Satsuki fujimura en la serie Soredemo, ikite yuku (2011)— interpretará a la Deidad Suprema del Clan de las Diosas.

—mejor conocida por su rol como Satsuki fujimura en la serie Soredemo, ikite yuku (2011)— interpretará a la Deidad Suprema del Clan de las Diosas. Los comediantes Akira Kawashima y Yūsuke Inoue interpretarán a un par de demonios al servicio de Zeldris.

¿Quién interpretará el tema principal de la película?

Akihito Okano

Akihito Okano —vocalista de la banda Porno Graffitti— interpretará el tema principal de Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light). Este se titulará Sono Saki no Hikare e. Cabe señalar que Okano también fue responsable de interpretar el ‘opening’ de la cuarta temporada del ‘anime’: Hikari Are.

¿Cuándo será el estreno de Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light)?

La película Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) se estrenará en cines de Japón el próximo 2 de julio.

¿La película 2 de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins / Los siete pecados capitales) llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

Ya que Netflix tiene los derechos de distribución de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) en Occidente, existe la posibilidad de que esta película llegue a Colombia y demás países de Latinoamérica por medio del servicio de ‘streaming’ en algún momento de 2021. Sin embargo, cabe aclarar que aún no hay un anuncio oficial con respecto a una posible localización.

