Platinum End: lanzamiento, episodios y toda la información del nuevo ‘anime’ de los creadores de Death Note

El sitio oficial de Platinum End, la nueva adaptación al ‘anime’ de un ‘manga’ de los autores de Death Note: Takeshi Obata y Tsugumi Ohba, ha revelado un nuevo adelanto. El tráiler reveló el número de episodios que tendrá el ‘anime’ de Platinum End. Adicionalmente, el adelanto reveló más detalles sobre el equipo de producción detrás de esta nueva adaptación de un ‘manga’ de los autores de Death Note.

¿Cuál es la historia de Platinum End?

La historia de Platinum End cuenta las aventuras de Mirai Kakehashi, un estudiante recién graduado, el cual se encuentra sumido en la oscuridad. Esto debido a la pérdida de sus padres, quienes fallecieron a causa de un accidente de tránsito. Luego Mirai fue adoptado por la familia de su tío. Ellos también son responsables por el estado de Mirai, ya que lo maltrataban. Toda esta traumática infancia lo lleva a tomar la decisión de acabar con su vida.

El ‘manga’ de Platinum End (プラチナエンド) es ilustrado por Takeshi Obata y Tsugumi Ohba, el mismo dúo responsable por Death Note y Bakuman. El ‘manga’ de Platinum End debutó el 4 de noviembre del 2015 en la revista mensual Jump Square de la editorial Shueisha y finalizó el 4 de enero de 2021 con un total de 58 capítulos compilados en 14 tankōbon o volúmenes recopilatorios.

Al él ejecutar su plan es salvado por Nasse. Este ángel, le otorga a Mirai un par de alas y dos flechas con capacidades únicas. Lo anterior convierte a Mirai en uno de los 13 candidatos a ser el dios de la Tierra. Ahora Mirai tendrá que enfrentarse a otros 12 humanos elegidos. Esto en una batalla, en la que el ganador se convertirá en el próximo dios del mundo.

¿Cuáles son los poderes de las flechas de Mirai, el protagonista de Platinum End?

Mirai Kakehashi, al igual que Yagami Light de Death Note, es un joven inteligente al que un ser sobrenatural le otorgó poderes un ser sobrenatural. Sin embargo, Mirai cuenta con tres habilidades adicionales a su gran intelecto, las cuales le fueron otorgadas por Nasse.

Alas : las alas que Mirai recibió de Nasse, le otorgan la libertad de volar a cualquier lugar del mundo.

: las alas que Mirai recibió de Nasse, le otorgan la libertad de volar a cualquier lugar del mundo. Flecha roja: esta flecha tiene el poder de hacer que la persona que sea impactado por ella se enamore del usuario por 33 días.

esta flecha tiene el poder de hacer que la persona que sea impactado por ella se enamore del usuario por 33 días. Flecha blanca: la flecha blanca que Mirai recibió de Nasse tiene el poder de matar de un solo impacto al objetivo.

¿Cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Platinum End?

El ‘anime’ de Platinum End tendrá 24 episodios, los cuales adaptarán los dos arcos argumentales del ‘manga’ de Takeshi Obata y Tsugumi Ohba. Cabe resaltar, que las dos partes del ‘anime’ de Platinum End serán emitidas sin interrupción durante esta temporada.

¿Quiénes son los actores de voz (‘seiyū’) que interpretarán a los personajes del ‘anime’ de Platinum End?

Platinum End es un ‘manga’ corto, pero lleno de personajes. Así que a continuación, les contamos que personajes han sido revelados oficialmente junto a sus actores de voz para protagonizar el primer arco argumental del ‘anime’ de Platinum End.

Mirai Kakehashi, el personaje principal de Platinum End, es interpretado por Miyu Irino, mejor conocido por ser la voz de Sora y Vanitas en Kingdom Hearts, Sena en Eyeshield 21 y Daisuke Niwa en D.N Angel.

Nasse es interpretada por la ‘idol’ Yui Ogura, la cual es conocida por ser la voz del avatar femenino de Xenoblade Chronicles X, Rom en Hyperdimension Neptunia y Vanica Zogratis en Black Clover.

Saki Hanakago es interpretada por Mao Ichimichi, también conocida por ser la voz de Alice en SINoALICE, Kyōko en Saint Seiya: Saintia Shō y Anzu Yamasaki en GANTZ:O.

Revel es interpretado por Natsuki Hanae, mejor conocida por ser la voz de Minamoto no Yoshitsune en Nioh 2, Tanjirō Kamado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Shiro Kabuto en Mazinger Z: Infinity.

Nanato Mukaidō es interpretado por Toshiyuki Morikawa, conocido por interpretar a Dante de la franquicia Devil May Cry en Japón, Isshin Kurosaki en Bleach y Yoshikage Kira en JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable.

Baret es interpretada por Ai Kayano, mejor conocida por interpretar a Mia Karnstein en Code Vein, Zenna Mia en Mobile Suit Gundam: The Origin y Seira J. Loyard en Noblesse.

Personajes revelados junto al último tráiler de Platinum End

Kanade Uryū es interpretado por Kaito Ishikawa, también conocido por ser la voz de Dimitri Alexandre en Fire Emblem: Three Houses, Seiya de Pegaso en Saint Seiya: Legend of Sanctuary y Tenya Iida en My Hero Academia.

Meyza es interpretada por Kikuko Inoue, mejor conocida por ser la voz de I-No en Guilty Gear -STRIVE-, Tsubasa (niño) en Captain Tsubasa: Road to 2002 y Reiko Aya en Sailor Moon Stars.

Hajime Sokotani es interpretado por Tomoaki Maeno, conocido por ser la voz de Kyo Kusanagi en The King of Fighters XV, Kinro en Dr. Stone y Mika en Drifting Dragons.

Balta es interpretado por Hikaru Midorikawa, mejor conocido por ser la voz de Yuuki en Neo Geo Battle Coliseum, Kaede Rukawa en Slam Dunk y Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh!.

¿Platinum End está ambientada en el mismo universo que Death Note?

Takeshi Obata y Tsugumi Ohba no han afirmado que Death Note y Platinum End se ambientan en el mismo universo. No obstante, existen varias similitudes o coincidencias que hacen pensar a muchos fanáticos que estas dos obras se desarrollen en el mismo lugar. Por ejemplo: tanto en el universo de Death Note, como en el de Platinun End, se encuentra el canal Sakura TV y en ambas obras obras se referencia a una personalidad de ese canal bajo el apellido de Demakawa.

¿Quiénes están a cargo de la adaptación al ‘anime’ de Platinum End?

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) es el encargado de dirigir la primera parte del anime. Kazuchika Kise (Ghost in the Shell Arise, Ghost in the Shell: The New Movie) dirigirá la segunda parte. La animación está a cargo del estudio Signal.MD. Kōji Ōdate (No Game, No Life) es el diseñador de personajes. Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta) estará a cargo de la composición musical. El arte estará a cargo de KUSANAGI y Masanori Ikeda será el director de CGI.

Estos son otros miembros de la producción:

Diseño de arte : Hideyasu Narita

: Hideyasu Narita Color : Ayumi Ikeda

: Ayumi Ikeda Edición: Yūsuke Ueno

Yūsuke Ueno Compositor principal: Masahiro Tokuda

¿Cuál es la fecha de estreno del ‘anime’ de Platinum End?

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de Platinum End. Sin embargo, lo más seguro es que el lanzamiento de Platinum End esté cerca de octubre del 2021. Nosotros actualizaremos esta nota tan pronto exista un comunicado oficial sobre el lanzamiento del nuevo ‘anime’ basado en un ‘manga’ de los autores de Bakuman y Death Note: Takeshi Obata y Tsugumi Ohba.

¿Dónde ver el ‘anime’ de Platinum End en Colombia, México, Perú y el resto de Latinoamérica?

Al momento de escribir este artículo no hay un comunicado oficial por parte de ninguna plataforma de video bajo demanda que anuncie que Platinum End esté entre sus próximos estrenos. No obstante, gracias a la fama de Death Note, lo más seguro es que Crunchyroll o Funimation agreguen a su catálogo para Colombia, México, Perú y otros países de la región el ‘anime’ de Platinum End.

Fuente: página oficial del ‘anime’ de Platinum End