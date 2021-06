Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: la película – Reseña

Han pasado casi 30 años desde que el ‘manga’ de Sailor Moon salió a la luz. La historia de la guerreras con traje marinero se ha conocido gracias a su ‘manga’, serie animada, musicales, videojuegos y muchos otros productos que se han inspirado en la obra de Naoko Takeuchi. En 2014, se lanzó Sailor Moon Crystal, una serie animada más fiel al ‘manga’. Crystal había narrado la historia hasta el arco ‘Death Busters’. Ahora, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: la película continuará con esta trama y revelará el arco Sueños.

Si has visto Sailor Moon es importante que entiendas que, como continuación de Crystal, esta película narra la historia del ‘manga’. Sueños es el arco de la serie de los noventa que más se aleja del ‘manga’. Es por eso que la historia que se ve en Sailor Moon Eternal es completamente nueva para quienes solo hayan visto la serie. Aún así, el argumento es el mismo: el Circo Dead Moon busca el cristal de plata y el cristal dorado para apoderarse de la Tierra. A propósito, no necesitan ver Sailor Moon Crystal para entender la película.

Haruka, Michiru, Setsuna y Hotaru no salen en el ‘anime’ durante este arco. En Sailor Moon Eternal incluso se presentan con los mismos vestuarios que en el ‘manga’.

En realidad, no es una sola película. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal está dividida en dos partes. Cada una dura aproximadamente 80 minutos. Aunque es poco tiempo para desarrollar todo un arco, logran contar la historia que se debe contar. Aun así, hay momentos que la narración se siente apresurada —sobre todo, la segunda parte—.

La trama principal se centra en Mamoru (Darien) y Usagi (Serena), pero también muestra los sentimientos de Chibiusa (Rini) por Helios. Aunque es claro que Sailor Moon es una serie de romance, hay momentos cursis que se pueden sentir innecesarios, especialmente porque hay reflexiones que justifican los romances de la trama. Claro, este problema nace del ‘manga’.

Esta película presenta a casi todos los actores de doblaje original. Aunque claro, era imposible que Makoto (Lita) tuviera la voz de Araceli de León. Además, Rocío Garcel —quien originalmente interpretaba a Luna— hace el doblaje de la Reina Nehelenia.

La primera parte de Sailor Moon Eternal se centra en Amy, Rei, Makoto (Lita) y Minako con sus ambiciones adolescentes. Desde aquí se notan los cambios del ‘anime’ con la película. Cada Sailor es atacada por el Circo Dead Moon en ambas producciones, pero de maneras muy diferentes. Los espejos en la serie de los noventa parecen decorativos, no tienen peso en la historia. En cambio, en Sailor Moon Eternal se muestran como un claro objeto de introspección. Aún cuando las sombras nublan los deseos de cada Sailor, ellas son capaces de exteriorizar sus mayores anhelos y conseguir el poder que necesitan.

Otra de las grandes diferencias es el Trío Amazonas. En el ‘anime’, les dieron mucha relevancia, cuando realmente solo eran unos sirvientes del Cuarteto Amazonas. Esto se ve claramente en la película, donde incluso muestran el momento en que les otorgan sus formas humanas. Además, cada uno tiene personalidades completamente distintas a las se ven en el ‘anime’. La falta de tiempo de la Sailor Moon Eternal hace imposible empatizar con ellos.

Es aún mayor el cambio que tiene el Cuarteto Amazonas. Las personalidades ingenuas de estos personajes no se aprecian para nada. De hecho, son personajes crueles sin razón alguna—especialmente Palla-Palla—, la película se olvida que son tan solo unas niñas y que están siendo manipuladas. Afortunadamente, al final sí se muestran el origen de estos personajes —algo que la serie de los noventa ignora por completo—. Seguramente será apreciado por quienes conocen la historia completa y quizá llame la atención de los seguidores del ‘anime’.

Como mencionamos en algún momento, la historia puede sentirse apresurada en algunos puntos. Esto se nota con la aparición de ciertos personajes que parecen tener nula relevancia en la trama. Por ejemplo, aunque Phobos y Deimos —que no aparecen en la serie de los noventa— ayudan a Rei a despertar de la pesadilla, sin mayor contexto no se entiende la importancia de estos personajes para Sailor Mars. Lo mismo ocurre con las Ménades, quienes se podrían omitir sin que hubiese cambio alguno en la historia.

Phobos y Deimos son lunas de Marte. En la mitología clásica son hijos de Ares, la representación griega del dios Marte.

Nehelenia claramente está inspirada en dos cuentos clásicos. Es una clara representación de la Reina Malvada. Además, su historia es la misma de Maléfica, la reina (hada) que no fue invitada a la presentación de una princesa. Sin embargo, Nehelenia no es bien presentada en la película y pareciera que solo su antecedente solo fuera una mala copia de un cuento de Disney. La villana del arco Sueños no tiene un objetivo claro en Sailor Moon Eternal. De hecho, hay momentos en los que se confunde su motivación para atacar a Usagi.

No es en vano la sutil similitud de Nehelenia con la Princesa Serenity. Mientras Nehelenia representa la oscuridad (el lado oscuro de la luna), la Princesa Serenity simboliza la pureza y el resplandor.

Sailor Moon Eternal es película que seguro le gustará a los seguidores de la franquicia. Aquellos lectores del ‘manga’ apreciarán los momentos calcados y cualquier seguidor de la serie disfrutará conocer las historias de las Sailor Guardians. Sin lugar a dudas, es una buena forma de celebrar el aniversario 30 de franquicia. Como está disponible en Netflix, quizás esta serie reviva un poco la historia de las guerreras con traje marinero.