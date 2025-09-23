Primer tráiler y detalles de Death Stranding Mosquito, la película anime basada en el juego de Hideo Kojima

Hideo Kojima y su equipo celebraron los 10 años de su estudio Kojima Productions con una bizarra y larga presentación llamada Beyond The Strand. Además de revelar más sobre su próximo juego OD Knock, un nuevo título que harán de la mano con Niantic y hasta una colaboración con una bebida alcohólica, pudimos conocer detalles sobre la película animada Death Stranding Mosquito y ver el primer avance de esta intrigante producción basada en la saga de videojuegos.

Pueden ver este tráiler a continuación. Esta muestra al nuevo protagonista, un hombre repatriado (capaz de volver a la vida) que tiene un extraño respirador de materia quiral, aparentemente es amigo de una CV y se enfrenta a golpes con el que parece ser Sam Porter Bridges.

Además del avance, también revelaron que el director será Hiroshi Miyamoto —responsable de varias películas de la serie Precure— y el guionista es Aaron Guzikowski —guionista de la película Prisioneros y creador de la serie de televisión Raised by Wolves—- Hideo Kojima será su productor.

El subtítulo «Mosquito» se refiere al nuevo protagonista. No solo porque su respirador recuerda a la proboscide de esos insectos, sino porque «es capaz de ‘quitarte’ algo de forma similar a la que un mosquito se alimenta de tu sangre».

La película animada Death Stranding Mosquito aún no tiene fecha de estreno y es un proyecto separado de la cinta de acción real basada en el videojuego que está produciendo A24 y que espera tener lista para 2027. Esperamos que tenga mucho más sentido que el segundo videojuego, cuya historia seguimos tratando de analizar.