Anime y Manga

Primer tráiler y detalles de Death Stranding Mosquito, la película anime basada en el juego de Hideo Kojima

Ojalá tenga más sentido que el segundo juego.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Hideo Kojima y su equipo celebraron los 10 años de su estudio Kojima Productions con una bizarra y larga presentación llamada Beyond The Strand. Además de revelar más sobre su próximo juego OD Knock, un nuevo título que harán de la mano con Niantic y hasta una colaboración con una bebida alcohólica, pudimos conocer detalles sobre la película animada Death Stranding Mosquito y ver el primer avance de esta intrigante producción basada en la saga de videojuegos.

Pueden ver este tráiler a continuación. Esta muestra al nuevo protagonista, un hombre repatriado (capaz de volver a la vida) que tiene un extraño respirador de materia quiral, aparentemente es amigo de una CV y se enfrenta a golpes con el que parece ser Sam Porter Bridges.

Además del avance, también revelaron que el director será Hiroshi Miyamoto —responsable de varias películas de la serie Precure— y el guionista es Aaron Guzikowski —guionista de la película Prisioneros y creador de la serie de televisión Raised by Wolves—- Hideo Kojima será su productor.

El subtítulo «Mosquito» se refiere al nuevo protagonista. No solo porque su respirador recuerda a la proboscide de esos insectos, sino porque «es capaz de ‘quitarte’ algo de forma similar a la que un mosquito se alimenta de tu sangre».

La película animada Death Stranding Mosquito aún no tiene fecha de estreno y es un proyecto separado de la cinta de acción real basada en el videojuego que está produciendo A24 y que espera tener lista para 2027. Esperamos que tenga mucho más sentido que el segundo videojuego, cuya historia seguimos tratando de analizar.

Más de Death Stranding en GamerFocus

 Primer tráiler y detalles de Death Stranding Mosquito,…
La historia de Death Stranding 2 explicada: análisis…
Guía para sacar todos los trofeos y el…
Todas las recompensas de los refugios de Death…
Dónde están todas las aguas termales en Death…
Cómo sacar el trofeo ‘Los cargadores hacen girar…
«Dragon Ball Daima fue un anime basura», afirma antiguo editor de Akira Toriyama
Dan Da Dan: cómo continuar la historia en el luego del final de la segunda temporada
Todos los estrenos de la temporada de anime de otoño 2025 en Crunchyroll
Ranma 1/2: nuevo tráiler doblado al español de Latinoamérica confirma cuál es el opening de la segunda temporada
Este es el video oficial de Iris Out, el tema principal de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Así es OD ‘KNOCK’, el sucesor espiritual de PT de Kojima Productions y Xbox Studios
Siguiente artículo Pokémon y lucha libre CMLL: fecha, hora, peleas y cómo ver el evento en vivo por Internet
No hay comentarios

Lo último

Tráiler de jugabilidad y nuevos detalles de Ananta, el «GTA anime»
Videojuegos
Pokémon y lucha libre CMLL: fecha, hora, peleas y cómo ver el evento en vivo por Internet
Cultura POP
Así es OD ‘KNOCK’, el sucesor espiritual de PT de Kojima Productions y Xbox Studios
Videojuegos
El manga Sakamoto Days tendrá un live action y ya sabemos quién es el actor principal
Cine y TV