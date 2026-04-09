Anime y Manga

Pro Evolution Soccer regresa, Konami y Kodansha anuncian el manga «That Time I Got Reincarnated in PES»

Konami y Kodansha lanzan el manga "That Time I Got Reincarnated in PES", un isekai de eFootball sobre la Master League con Castolo y Minanda.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La editorial Kodansha, a través de su plataforma K Manga, ha iniciado la serialización de una nueva obra titulada That Time I Got Reincarnated in PES (Aquella vez que renací en PES). Este proyecto es una colaboración directa entre la editorial japonesa y Konami Digital Entertainment, la cual dará como fruto la primera adaptación oficial bajo el formato de manga para la franquicia de videojuegos de fútbol eFootball, anteriormente conocida —y querida por muchos— como Pro Evolution Soccer (PES).

¿Cuál es la historia de That Time I Got Reincarnated in PES?

Pro Evolution Soccer regresa, Konami y Kodansha anuncian el manga "That Time I Got Reincarnated in PES"
Ximelez, Castolo y Minanda; personajes cuya aparición en el manga de PES ha sido confirmada.

La historia de That Time I Got Reincarnated in PES sitúa al protagonista —luego de morir— dentro del universo de la Master League. Este fue un modo de juego clásico de los juegos de Konami cuando se conocían como Pro Evolution Soccer. Es así que el protagonista de esta historia compartirá viñetas e interacciones con futbolistas ficticios que formaron parte de las alineaciones predeterminadas de entregas anteriores de PES como Castolo, Minanda y Ximelez entre otros.

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Konami también ha compartido el anuncio del inicio de la publicación del manga That Time I Got Reincarnated in PES.

¿Quién es el autor del manga That Time I Got Reincarnated in PES?

Pro Evolution Soccer regresa, Konami y Kodansha anuncian el manga "That Time I Got Reincarnated in PES"

Por el título del manga de PES sabemos que este es un Isekai. Además, Kodansha ya publicó el primer capítulo del manga That Time I Got Reincarnated in PES en su plataforma y confirmó que la obra cuenta con una historia original acreditada a Konami e ilustrada por Kiminori Wakasugi. Este autor es recordado por por trabajos previos de humor como Detroit Metal City. El manga de PES se publica bajo la modalidad de simulpub. Sin embargo, por el momento desconocemos con que frecuencia llegarán los capítulos a la plataforma K Manga de Kodansha.

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Fuente: @KMANGA_KODANSHA

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