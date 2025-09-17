Ranma 1/2: nuevo tráiler doblado al español de Latinoamérica confirma cuál es el opening de la segunda temporada

La segunda temporada del remake del anime Ranma 1/2 será agregada al catálogo de Netflix a inicios de octubre y para prepararnos para el regreso de la obra de Rumiko Takahasi a su plataforma han compartido un nuevo tráiler de la adaptación de MAPPA. Este nuevo adelanto, el cual tiene condensados algunos de los momentos que veremos durante los episodios de la segunda temporada de Ranma 1/2, confirma cuál es el opening de la nueva temporada.

El tráiler con el doblaje original lo pueden ver en el siguiente enlace.

El opening de la segunda temporada de Ranma 1/2 se títula «Wo Ai Ni» (Te amo). Este tema musical es interpretado por el grupo de J-pop Wednesday Campanella.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Ranma 1/2 en Netflix?

Desde hace varios meses sabemos que el estreno de la segunda temporada del nuevo anime de Ranma 1/2 será en el mes de octubre. Sin embargo, el nuevo adelanto doblado al español de nuestra región ha confirmado que el primer episodio de la nueva temporada de Ranma 1/2 se podrá ver en Netflix a partir del sábado 4 de octubre.

¿Cuál es el arco argumental con el que comenzará la segunda temporada de Ranma 1/2?

Kuno contrata a Hikaru Gosunkugi para encontrar la debilidad de Ranma, descubriendo su ailurofobia (miedo a los gatos) adquirida por el entrenamiento del Neko-ken. Gosunkugi atrae a Ranma a un sótano lleno de gatos, lo que activa el Neko-ken y transforma a Ranma en un gato salvaje e imparable. Akane y Genma intentan calmarlo, lográndolo cuando Ranma salta al regazo de Akane, rozando sus cabezas. En el proceso iremos conociendo poco a poco a los nuevos personajes y el secreto que guarda Shampoo y que aterrará a Ranma.

Fuente: Netflix Latinoamérica en YouTube