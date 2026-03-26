Anime y Manga

Ranma 1/2: nuevo tráiler muestra a Ryoga usando el Bakusai Tenketsu en la tercera temporada del anime

MAPPA ha confirmado con cuál arco argumental iniciará la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 cuyo estreno será este mismo año.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

A finales de diciembre de 2025, la segunda temporada del remake del anime de Ranma 1/2 —a cargo del estudio MAPPA— finalizó. Sin embargo, desde ese momento las noticias sobre la tercera temporada no han salido a la luz. Afortunadamente, hoy MAPPA —aprovechando la cercanía de AnimeJapan 2026— ha empezado a revelar nueva información sobre el estreno de la tercera temporada del remake de Ranma 1/2.

El primer material promocional de la tercera temporada de remake de Ranma 1/2 incluye un tráiler y un póster oficial, indica que la trama se centrará en el arco argumental relacionado con Ryoga Hibiki. Este personaje, en el primer video promocional de la tercera temporada, aparece enfrentándose a Ranma y usando la técnica Bakusai Tenketsu (Punto de quiebre). Es así que el tráiler confirma que la tercera temporada iniciará adaptando el décimo arco argumental del manga de Ranma 1/2 llamado «El punto de quiebre». Este se ubica entre el capítulo 51 y el 55 de la obra de Takahashi y en el anime de 1989 se adaptó en los episodios 29 y 30.

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¿Cuándo sale o será el estreno de la tercera temporada del remake de Ranma 1/2?

Si se preguntan cuándo saldrán los nuevos episodios del remake de Ranma 1/2, no se preocupen. Ya que, MAPPA ha confirmado que el estreno de la tercera temporada será en octubre de 2026. Adicionalmente, es muy probable que tengamos un tráiler en propiedad de la tercera temporada durante el fin de semana. Ya que, el remake de Ranma 1/2 estará presente en el panel de Netflix en AnimeJapan 2026, el cual se llevará a cabo el sábado en Japón. No obstante, en Latinoamérica el panel donde estará presente el remake de Ranma 1/2 será el viernes a las 10:45 PM hora de Colombia, 9:45 PM México. Para conocer todos los horarios de los paneles y anuncios de AnimeJapan 2026, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

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Fuente: MAPPA

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