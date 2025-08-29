Ranma 1/2: ya sabemos cuando es el estreno de la segunda temporada en Netflix

El equipo de producción de la nueva adaptación al anime del manga Ranma 1/2 ha revelado —con un nuevo tráiler— la fecha de estreno del primer episodio. Adicionalmente, el adelanto confirma cuál es el nombre y artista encargado de interpretar el opening e ending del anime.

Este nuevo adelanto sirve como resumen de los hechos de la primera temporada.

La canción de apertura, titulada «Wo Aini», será interpretada por el grupo Wednesday Campanella, mientras que el tema de cierre, «Panda Girl», estará a cargo de nishina. Además de la música, el proyecto, MAPPA ha revelado el regreso de Toshihiko Seki, quien 32 años después retoma su papel como Mousse. A él se unen nuevos miembros del elenco, que incluyen a Kaori Nazuka como Ukyō Kuonji, Kazuhiko Inoue como Happōsai, Ako Mayama como Cologne y Akira Ishida en el papel de Hikaru Gosunkugi.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Ranma 1/2 en Netflix?

Desde hace varios meses sabemos que el estreno de la segunda temporada del nuevo anime de Ranma 1/2 será en el mes de octubre. Sin embargo, el nuevo adelanto ha confirmado que el primer episodio de la nueva temporada de Ranma 1/2 se podrá ver en Netflix a partir del sábado 4 de octubre.

¿Cuál es el arco argumental con el que comenzará la segunda temporada de Ranma 1/2?

Kuno contrata a Hikaru Gosunkugi para encontrar la debilidad de Ranma, descubriendo su ailurofobia (miedo a los gatos) adquirida por el entrenamiento del Neko-ken. Gosunkugi atrae a Ranma a un sótano lleno de gatos, lo que activa el Neko-ken y transforma a Ranma en un gato salvaje e imparable. Akane y Genma intentan calmarlo, lográndolo cuando Ranma salta al regazo de Akane, rozando sus cabezas. En el proceso iremos conociendo poco a poco a los nuevos personajes y el secreto que guarda Shampoo y que aterrará a Ranma.

