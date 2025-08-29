Ranma 1/2: ya sabemos cuando es el estreno de la segunda temporada en Netflix

El equipo de producción de la nueva adaptación al anime del manga Ranma 1/2 ha revelado —con un nuevo tráiler— la fecha de estreno del primer episodio. Adicionalmente, el adelanto confirma cuál es el nombre y artista encargado de interpretar el opening e ending del anime.
La canción de apertura, titulada «Wo Aini», será interpretada por el grupo Wednesday Campanella, mientras que el tema de cierre, «Panda Girl», estará a cargo de nishina. Además de la música, el proyecto, MAPPA ha revelado el regreso de Toshihiko Seki, quien 32 años después retoma su papel como Mousse. A él se unen nuevos miembros del elenco, que incluyen a Kaori Nazuka como Ukyō Kuonji, Kazuhiko Inoue como Happōsai, Ako Mayama como Cologne y Akira Ishida en el papel de Hikaru Gosunkugi.
¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada de Ranma 1/2 en Netflix?
Desde hace varios meses sabemos que el estreno de la segunda temporada del nuevo anime de Ranma 1/2 será en el mes de octubre. Sin embargo, el nuevo adelanto ha confirmado que el primer episodio de la nueva temporada de Ranma 1/2 se podrá ver en Netflix a partir del sábado 4 de octubre.
¿Cuál es el arco argumental con el que comenzará la segunda temporada de Ranma 1/2?
Kuno contrata a Hikaru Gosunkugi para encontrar la debilidad de Ranma, descubriendo su ailurofobia (miedo a los gatos) adquirida por el entrenamiento del Neko-ken. Gosunkugi atrae a Ranma a un sótano lleno de gatos, lo que activa el Neko-ken y transforma a Ranma en un gato salvaje e imparable. Akane y Genma intentan calmarlo, lográndolo cuando Ranma salta al regazo de Akane, rozando sus cabezas. En el proceso iremos conociendo poco a poco a los nuevos personajes y el secreto que guarda Shampoo y que aterrará a Ranma.