Record of Ragnarok III: este es el tráiler de la pelea entre Hades y Qin Shi Huang

Warner Bros. Japan Anime ha revelado el primer tráiler de la nueva temporada de la adaptación al anime del manga Shūmatsu no Walküre escrito por Shinya Umemura y Takumi Fukui e ilustrado por Azychika. Esta tercera temporada es titulada Record of Ragnarok III y junto al tráiler fue revelada una nueva ilustración promocional hecha por Azychika y también se anunció el nuevo equipo de producción que estará a cargo del anime.

Si bien el tráiler de Record of Ragnarok III no revela una fecha o ventana de lanzamiento, puede que tengamos esta información en Animejapan 2025, evento que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo.

¿Cuál es la historia de Record of Ragnarok III, la tercera temporada de Shūmatsu no Walküre?

Junto con el tráiler, la imagen promociona del anime y la que compartió el ilustrador del manga para celebrar la nueva temporada (izquierda) de Shūmatsu no Walküre, Warner Bros. Japan Anime compartió una breve descripción de la tercera temporada de Record of Ragnarok (III). “La saga continúa con trece batallas, uno contra uno por la supervivencia de la humanidad, enfrentando a dioses y humanos de todo el mundo. Sé testigo de la fatídica séptima batalla: la lucha final para romper el empate a tres entre dioses y humanos. La sangre fluye y los puños vuelan en estas intensas batallas de fuertes convicciones.”

¿Quiénes protagonizan la séptima batalla que veremos en Record of Ragnarok III?

La séptima batalla de la historia de Shūmatsu no Walküre, la cual veremos en Record of Ragnarok enfrenta al rey del inframundo, Hades, contra Qin Shi Huang. Pero quién es Qin Shi Huang o el “Rey de los Hombres”. Conocido como Qin Shi Huang (始皇帝, Shikōtei), título que significa “Primer Emperador de Qin”, su nombre real era Ying Zheng (嬴政, Eisei). Fundador de la dinastía Qin y primer emperador en unificar China, es ampliamente considerado como el más grande emperador de la historia china. Su oponente, Hades, no necesita presentación.

¿Quiénes están a cargo de la producción del anime Record of Ragnarok III?

La tercera temporada del anime Shūmatsu no Walküre o Record of Ragnarok III contará con Koichi Hatsumi, conocido por su trabajo en Tokyo Revengers, el cual asumirá la dirección de la serie para los estudios Yumeta Company y Maru Animation. Ambos estudios trabajaron en la temporada anterior junto a Graphinica. Por otra parte, Yasuyuki Mutō (Mobile Suit Gundam Hathaway) será el guionista principal. Mientras tanto, Yōko Tanabe (Handyman Saitō in Another World) e Hisashi Kawashima (Pretty Rhythm Aurora Dream) se encargarán del nuevo diseño de personajes y Yasuharu Takanashi regresará como el compositor principal de la música de Record of Ragnarok III.

Fuente: Warner Bros. Japan Anime