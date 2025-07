Record of Ragnarok III: nuevo tráiler confirma estreno en diciembre y revela todas las peleas de la tercera temporada

Netflix, junto a Warner Bros. Japan, han compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada de Record of Ragnarok (Shūmatsu no Walküre). El tráiler, además de confirmar las tres peleas que compondrán la tercera temporada, nos ha confirmado que la serie llegará al catálogo de Netflix en algún momento de diciembre del 2025.

La tercera temporada de Record of Ragnarok contará con un nuevo equipo de producción. Koichi Hatsumi (conocido por Tokyo Revengers) dirigirá el anime en Yumeta Company × Maru Animation. Yasuyuki Mutō (Mobile Suit Gundam Hathaway, Tokyo Revengers) será el guionista principal, mientras que Yōko Tanabe (Handyman Saitō in Another World) y Hisashi Kawashima (Pretty Rhythm Aurora Dream) son los nuevos diseñadores de personajes. Finalmente, Yasuharu Takanashi regresará para componer la música.

¿Quiénes protagonizan la séptima batalla que veremos en Record of Ragnarok III?

La séptima batalla de la historia de Shūmatsu no Walküre, la cual enfrenta al rey del inframundo, Hades, contra Qin Shi Huang. Pero quién es Qin Shi Huang o el “Rey de los Hombres”. Conocido como Qin Shi Huang (始皇帝, Shikōtei), título que significa “Primer Emperador de Qin”, su nombre real era Ying Zheng (嬴政, Eisei). Fundador de la dinastía Qin y primer emperador en unificar China, es ampliamente considerado como el más grande emperador de la historia china. Su oponente, Hades, no necesita presentación.

Además de Qin Shi Huang contra Hades y Nikola Tesla contra Belcebú, Record of Ragnarok nos ha regalado un adelanto de los luchadores de la ronda 9, el rey Leónidas y el dios del sol Apolo. Esto se ajusta perfectamente al patrón de tres combates por temporada de Record of Ragnarok, lo que promete revelaciones conmovedoras sobre la historia de cada luchador, al tiempo que recuerda a los fans que no deben encariñarse demasiado, ya que uno de ellos siempre acabará perdiendo. Dado que el manga acaba de completar la ronda 10, aún queda mucho por ver en el futuro del anime, pero esta temporada contiene —para algunos— los combates más memorables de toda la obra.

Fuente: Netflix Anime