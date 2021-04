¿Terminaste de ver Attack on Titan: The final Season y todavía tienes dudas? En esta nota responderemos algunas preguntas comunes que deja la primera parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) como quién es Yelena, quiénes son los ‘Jaegeristas’, qué es el Retumbar o cuál es el plan de Zeke Jaeger.

Recuerda que si quieres conocer nuestra opinión, puedes leer la reseña que preparamos. Por lo pronto, aquí responderemos todas tus preguntas sobre Shingeki no Kyojin.

Attack on Titan: The Final Season dejó algunas dudas a los fanáticos de este anime.

¿Por qué el mundo odia a los eldianos en Attack on Titan: The Final Season?

El Pueblo de Eldia es el único que puede ostentar el poder de los titanes. Según Marley, el ancestro de los eldianos, Ymir Fritz, hizo un pacto con el Demonio de la Tierra. Dicho encuentro habría otorgado a Ymir el poder de los titanes, del cual habría abusado para traer la destrucción sobre Marley y el resto del mundo. Con esto, los eldianos se habrían llevado el apodo de «los demonios».

La perspectiva de Marley indica que en algún momento los eldianos se dividieron en varias facciones y produjeron una guerra civil. Supuestamente, un héroe llamado Helos se habría aprovechado de la situación para derrotar a los titanes y liberar a su gente de la tiranía. Si bien esto último no se sabe si es cierto, la guerra civil permitió que Marley aprovechara a su favor el poder de los titanes al ejercer dominio sobre los eldianos.

Marley se transformó rápidamente en una potencia militar usando a los titanes. El uso de los titanes en el campo de batalla fue tan devastador y mortífero, que el mundo desarrolló odio y temor tanto a los titanes como a Eldia.

Aunque los eldianos sean parte importante del ejército de Marley, estos son considerados como ciudadanos de segunda clase y mirados con desprecio.

¿Por qué Eren actuó en «solitario» para atacar Marley en Attack on Titan: The Final Season?

En los primeros capítulos de Attack on Titan: The Final Season, se reveló cómo Eren se infiltró en Marley y se hizo amigo de Falco para reunir información y comunicarse por fuera del país. Posteriormente, encara a Reiner mientras Willy Tibur está dando un discurso frente a embajadores de numerosas naciones del mundo. En ese momento se transforma en titán, lo que produce una masacre en el lugar.

Más allá de la destrucción que causó, Eren pretendía hacerse con los poderes del Titán Martillo de Guerra. Sin embargo, su principal objetivo fue el de llevarse a Zeke hasta Paradis. Zeke colaboró fingiendo su muerte y abordó el dirigible de la Legión de Reconocimiento.

Eren no consultó ni con sus amigos más íntimos porque no habrían aprobado ni entendido tal «plan suicida». Tal hecho se entiende más cuando se piensa en que Paradis se enemistó con el mundo entero ante el asesinato de todos los embajadores y la muestra desmedida de poder. Tener enemigos en todas partes no era el interés de los gobernantes de la isla.

Las cartas que Eren envió desde Marley llegaron a manos del ejército de Paradis. Por eso, no pudieron detener a Eren y organizaron una escaramuza para salvarlo. El ataque inicialmente no los incluía a ellos.

¿Por qué los amigos de Eren lo encerraron en una celda?

El asalto a Marley hizo temblar al mundo entero. Las últimas palabras de Willy Tibur de aliarse para destruir a la isla de Paradis terminaron resonando en las cabezas de los líderes de todas los países. Tener a numerosos enemigos ponía a los eldianos de Paradis en una pésima posición.

La Legión de Reconocimiento encerró a Eren y lo separó de Zeke. Todos se dieron cuenta de que los estuvieron confabulando todo este tiempo y fueron los únicos que planearon el ataque a Marley. Esto decepcionó hasta a los amigos de Eren y provocó que perdiera la confianza de todos.

Cuando Eren fue encerrado, nadie sabía qué iba a planear. Todos pensaban que en cualquier momento iba a seguir haciendo ataques imprudentes sin importar las consecuencias para Paradis con la excusa de «restaurar la grandeza de Eldia». Hay que recordar que su padre, Grisha Jaeger, fue un restaurador que buscaba imponerse sobre Marley a cualquier costo.

¿Qué pasó en Paradis en los tres años que se saltó Attack on Titan: The Final Season?

Marley dio por fracasado el plan de recuperación del Titán Fundador, por lo que Reiner y Zeke tuvieron que regresar. Además, el país quedó envuelto en una nueva guerra con las Fuerzas Aliadas de Medio Oriente.

Esto no impidió que Marley enviara flotas de reconocimiento a la isla para conseguir información. Sin embargo, todas fueron interceptadas por los titanes de Eren y Armin. En algunas de esas flotas llegaron soldados marleyanos guiados por Zeke, entre ellos Yelena. Estos proporcionaron su ayuda a Paradis, haciéndose llamar «los Voluntarios Marleyanos».

El grupo compartió la tecnología del mundo exterior con Paradis junto a datos del ejército de Marley. Así, pudieron construir puertos, ferrocarriles y armas automáticas. Además, lograron contactar y aliarse con el clan Azumabito de la nación de Hizuru.

Attack on Titan: El Ejército de Paradis se reunió con Yelena, quien les reveló datos sobre la tecnología del mundo exterior como lo ferrocarriles y las armas automáticas.

¿Por qué Eren se rebeló y fundó a la facción de los «Jaegeristas» en Attack on Titan?

Eren en secreto convenció a numerosos soldados del Ejército de Paradis y a varios sectores de la población civil de que el gobierno de la isla no iba a hacer nada para evitar la destrucción que iba a llegar sobre ellos por otros países. Mientras la gente en las calles clama por «el salvador Eren Jaeger», un grupo de soldados pone una bomba sobre el Darius Zackly, el comandante del ejército, y asesina al militar.

Eren con los poderes del Titán Martillo de Guerra se escapa de prisión y ayuda a sus seguidores en el proceso. En una montaña él declara que «el camino para restaurar Eldia» reside en el poder que puede convocar junto a Zeke (el ‘Retumbar’). Este es un momento destacable en la historia de Shingeki no Kyojin, pues es prácticamente la fundación de la facción de los ‘Jaegeristas‘.

Ya que el ejército no confía en él y no quiere decirle de ninguna manera dónde está Zeke (o la reina Historia), sus seguidores adelantan un golpe de estado y se empiezan a tomar el país. Básicamente, Eren se rebela porque necesita reunirse con Zeke y el ejército se lo impide.

En Shingeki no Kyojin los ‘Jaegeristas’ vistieron a Eren Jaeger con un abrigo cuando se escapó de prisión.

¿Quién es Zeke Jaeger?

Zeke Jaeger es hijo de Grisha Jaeger y Dina Fritz, la única descendiente de la familia real de Eldia que se quedó secretamente en Marley. Ambos pertenecían al movimiento restaurador de Eldia, que pretendía derrocar a Marley y poner a los eldianos en el poder. En otras palabras, Zeke es hermanastro de Eren.

Zeke era un niño candidato a ser un heredero de uno de los titanes. Sin embargo, su baja aptitud física lo mantuvo muy alejado de este objetivo, lo que terminó frustrando a sus padres. La razón de esto es que Grisha Jaeger y Dina Fritz necesitaban que su hijo heredara un titán para iniciar la rebelión. A causa del posible fracaso, ambos discutían y ejercían mucha presión sobre el niño.

En un momento Zeke conoce a Tom Xaver, el poseedor del Titán Bestia, y se hacen amigos. Este le confiesa que sus padres lo apuestan todo para restaurar Eldia, y él le aconseja que los entregue para evitar más maltrato y ganarse el respeto de Marley. Cuando Tom Ksaver llegó al final de su vida, Marley permitió que Zeke lo devorara y obtuviera sus poderes.

Debido al dolor que experimentó, Zeke Jaeger quiere parar el ciclo de existencia de los titanes. Para eso, en esta temporada de Shingeki no Kyojin usa a la facción de los ‘Jaegeristas’ y a Eren para tratar de hacer su sueño realidad.

Shingeki no Kyojin: los ‘Jaegeristas’ quieren reunir a Zeke y Eren para hacer realidad su plan.

¿Quién es Yelena, el nuevo personaje de Attack on Titan: The Final Season?

En Attack on Titan Yelena es la líder de los Voluntarios Marleyanos. Sigue órdenes directas de Zeke y tiempo después de su llegada se reúne con Eren para llegar a la conclusión de que el Ejército de Paradis se está tomando las cosas con demasiada calma. Por eso, idean un plan para darles un vino especial a los oficiales del ejército.

Por otro lado, ella también ayuda a Eren a infiltrarse en Marley y organizar el asalto. Ella era el soldado que guió a Pieck y a Galliard a un agujero para hacerlos perder tiempo. Yelena es la que ha hecho posible muchos aspectos de la rebelión de Eren, y lo ve a él y a su hermanastro como dioses que traerán la salvación al mundo de Attack on Titan.

Yelena se convirtió en un personaje muy relevante en la historia de Attack on Titan: The Final Season.

¿Qué contenía el vino de Zeke?

El plan que idearon Eren y Yelena en Attack on Titan implicaba que Zeke extrajera líquido de su médula ósea y pusiera un poco dentro de un cargamento de vino que traían los Voluntarios Marleyanos como muestra de los productos y la tecnología que había en el mundo exterior.

Tal y como explicamos en nuestra nota de los Nueve Poderes Titanes, Zeke Jaeger posee el Titán Bestia. Este le permite controlar a titanes puros y forzar la transformación a titán a los eldianos que consuman el líquido de su médula ósea. Así se pudo ver en el asalto a la fortaleza de lasFuerzas Aliadas de Medio Oriente.

Casi todo el Ejército de Paradis se emocionó con la llegada del vino. Tanto soldados rasos como oficiales terminaron bebiéndolo, por lo que Zeke Jaeger puede transformarlos en titán si así desea. En la historia de Shingeki no Kyojin esto funciona como coacción definitiva para evitar que quienes hayan bebido el vino se opongan a los Jaegeristas.

Shingeki no Kyojin: los ‘Jaegeristas’ con ayuda de Yelena, quien quería hacer realidad del plan Zeke, le dieron a los soldados del Ejército de Paradis un vino con líquido de la médula espinal del Titán Bestia.

¿Qué plan tienen Zeke y Eren en Shingeki no Kyojin?

Cuando Eren y Zeke Jaeger se reunieron en Marley, descubrieron que tuvieron un sufrimiento en común. Ellos llegaron a la conclusión de que todo había sido producto de la cadena de odio y temor producida por la mera existencia de los titanes.

Hasta la reunión con Zeke, Eren había pensado en causar sufrimiento a quienes terminaron haciendo de su vida un infierno. En parte con los recuerdos de su padre, llegó a creer conveniente el hecho de tener al Titán Fundador para deshacer la Voluntad del Primer Rey, que impedía a los eldianos defenderse en un eventual ataque a Paradis y así aceptar su destrucción. Reflexionando sobre las muertes de la familia real causadas por Grisha Jaeger, Eren concluyó que esa violencia fue lo que les permitió sobrevivir.

No obstante, Eren pensó en que la existencia de la familia real, los eldianos viviendo en Marley e incluso él mismo fueron todos un error. Él llegó a la conclusión de que su pueblo no hubiera existido, no hubiera surgido toda la violencia de los titanes. Así, mencionó que «no hay mejor salvación que nunca haber nacido».

En ese momento Eren acordó a ayudar a Zeke en el Plan de Eutanasia que alguna vez le mencionó su mentor Tom Ksaver. Este se compone de activar los poderes del Titán Fundador al entrar en contacto con su titán de sangre real para hacer estériles a los eldianos y no puedan engendran más hijos. De esta forma, eventualmente su pueblo y los titanes se extinguirían para siempre.

El plan de Zeke en Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) implica la esterilización de los eldianos con el fin de extinguir a los titanes, aunque algunos temen que se active el ‘Retumbar’ en el proceso.

¿Por qué los eldianos que viven en Marley no apoyan a Paradis?

Hay varias razones por las que personas como Pieck, Reiner, Porco o Gabi no son capaces de apoyar una Restauración de Eldia. La primera (y probablemente la más importante) es que sería un resultado catastrófico para todas las familias del gueto de Liberio al interior de Marley. Cualquier guerrero eldiano que traicione a Marley podría ver asesinados a sus seres queridos.

Por otro lado, muchos están convencidos genuinamente de que Eldia se merece el destino de ser odiados por el mundo y ser maltratados por Marley. La propaganda marleyana les repitió muchas veces que eran «unos demonios» por su relación con los titanes y que la única forma de expiar sus pecados es luchando por Marley.

Shingeki no Kyojin: Pieck intenta convencer a los ‘Jaegeristas’ de que quiere unirse a su causa.

¿Qué es el ‘Retumbar’ en Attack on Titan?

El ‘Retumbar‘ en Attack on Titan es una habilidad con la que amenazó el rey Karl Fritz cuando encerró a su gente en la isla de Paradis. El monarca le mencionó al mundo que si alguien llegaba a atacar la isla, este liberaría a todos los titanes colosales encerrados en las murallas, los cuales causarían un evento cataclísmico en el mundo.

No obstante, según la historia de Attack on Titan, el rey Fritz en realidad no tenía intensión de usar el Retumbar. Este simplemente esperaría que su gente fuera destruida en algún momento debido a su voluntad de no participar en una guerra ni para defenderse.

En cambio, algunos personajes en Attack on Titan consideran Eren podría llegar a el Retumbar eventualmente si llega a estar en contacto con Zeke. Por eso, no dejan que ellos se encuentren.

El ‘Retumbar’ en Attack on Titan es una habilidad que soltaría a los titanes colosales presentes en las murallas de Paradis y los haría destrozar el mundo.

¿Cómo puedo continuar Shingeki no Kyojin en el manga?

Shingeki no Kyojin: The Final Season quedó en el capítulo 116 del ‘manga’. Si quieres continuar la historia, debes iniciar en el capítulo 117.

El manga de Attack on Titan termina en el capítulo 139.