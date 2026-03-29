Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de las dos partes de la cuarta temporada 4

Durante el segundo y último día de AnimeJapan 2026 se compartieron varios anuncios sobre la cuarta temporada de del isekai Re:ZERO. Adicionalmente, en el panel de la serie en la feria, fue revelado el primer opening de la cuarta temporada de Re:ZERO y los nombres del equipo que estará a cargo de la producción de esta nueva tanda de episodios que adaptan las novelas ligeras de Tappei Nagatsuki.

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La distribución global para Latinoamérica y otras regiones estará a cargo de la plataforma Crunchyroll.

Konomi Suzuki y la rapera Ashnikko son los encargados de interpretar el opening de la cuarta temporada de Re:ZERO llamado «Recollect«. Por otro lado, MYTH&ROID con TK from Ling Tosite Sigure son la dupla encargada de interpretar el ending titulado «Ender Ember«.

¿Cuál es la fecha de estreno y cuántos episodios tendrá la cuarta temporada de Re:ZERO -Starting Life in Another World-?

La cuarta temporada de Re:ZERO contará con un total de 19 episodios, los cuales estarán estructurados en dos bloques. El primer segmento de la cuarta temporada de Re:ZERO, titulado «The Loss Arc» (Arco de la Pérdida), tiene programado su estreno para el miércoles 8 de abril de 2026. Posteriormente, la historia de la cuarta temporada de Re:ZERO continuará con «The Recapture Arc» (Arco de la Reconquista), que será estrenada el miércoles 12 de agosto de 2026. En cuanto a las nuevas incorporaciones al reparto, se han anunciado los siguientes seiyus:

Fairouz Ai : interpretará al personaje de Shaula.

: interpretará al personaje de Shaula. Tomokazu Sugita: dará voz a Reid Astrea.

Re:ZERO -Starting Life in Another World- es una obra que comenzó su emisión televisiva en 2016. La historia se centra en la supervivencia y el desarrollo de personajes dentro de un mundo de fantasía, utilizando mecánicas de bucles temporales. A lo largo de sus temporadas y variadas OVAs, como Memory Snow y The Frozen Bond, la serie ha expandido su universo técnico y narrativo, consolidándose como una producción central en el catálogo de Kadokawa.

Fuente:@Rezero_official