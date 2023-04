Rick y Morty: El anime es anunciado para Max, antes HBO Max

La unión de Warner Bros. Discovery lleva a varios cambios entre sus plataformas de ‘streaming’. El más importante de ellos es la consolidación de HBO Max y Discovery+ en un solo servicio denominado simplemente Max. Esta plataforma reunirá los catálogos de sus predecesores y ofrecerá nuevo contenido desde el 23 de mayo. Entre ellos, la alianza de Adult Swim y Telecom Animation Film dará vida a Rick y Morty: El anime, serie oficialmente anunciada con una primera imagen.

Aunque solo vemos a los personajes de Rick y Morty en formato ‘anime’, es muy seguro que la familia Smith también hará parte de esta reimaginación. Tampoco es la primera vez que Rick y Morty coquetean con temáticas y estilos de animación japonesa. Summer Meets God (Rick Meets Evil) usaba los personajes de Rick y Morty como ‘anime’ pasando por Summer, Jerry y Beth.

Antes de eso primero fue el corto Samurai & Shogun y después Rick and Morty vs. Genocider. El episodio 7 de la temporada 5, ‘Gotron Jerrysis Rickvangelion‘, estuvo cargado de referencias directas a Voltron, Neon Genesis Evangelion, Goodfellas y hasta Monsters, Inc..

Rick y Morty: El anime es parte de los anuncios para la plataforma de ‘streaming’ Max.

Rick y Morty: El anime recibió luz verde por parte de Adult Swim justamente por los cortos de ‘anime’ bien recibidos por el público. La serie volverá a estar dirigida por Takashi Sano, director de Tower of God, Sengoku Basara: End of Judgement y Transformers: Energon. En el campo de los videojuegos, Sano fue director de las secuencias animadas en Fire Emblem: Three Houses.

Estos cortos o episodios especiales no hacen parte del canon de la serie original. Lo mismo puede decirse del futuro ‘anime’. Telecom Animation Film trabajará a la par con Sola Entertainment en el proyecto.

¿Cuándo sale Rick y Morty: El anime?

Por el momento no hay una fecha definida y desconocemos cuándo sale Rick y Morty: El anime. Sin embargo, su anuncio para la plataforma Max indica que lo veremos este mismo 2023. No hay información sobre la temporada 7 de Rick y Morty, la serie base.

Fuente: HBO Max Twitter