Rick y Morty: El anime, esta es la fecha de estreno en Max

Hace casi un año, Adult Swim reveló el ‘opening’ de Rick y Morty: El anime. Junto con esto conocimos de voz del director Takashi Sano (Tower of God) que él es un gran fanático de Rick y Morty. Ahora, Adult Swim ha revelado —por medio de un nuevo tráiler— cuál es la fecha de estreno del primer episodio de Rick y Morty: El anime.

Rick y Morty: El anime será una obra original que adaptará temas y acontecimientos de la serie animada principal.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Rick y Morty: El anime en Max?

El primer episodio de Rick y Morty: El anime tendrá varias proyecciones antes de su estreno, los cuales empezarán en Comic-Con International.

El esperado estreno de «Rick and Morty: El anime» no está muy lejos. Ya que, según el nuevo tráiler la versión doblada en inglés tiene cómo fecha de estreno para su primer episodio el día jueves 15 de agosto a medianoche en Adult Swim. Mientras tanto, el sábado 17 de agosto a medianoche —en Toonami— será el estreno de Rick y Morty: El anime con doblaje en japonés. Para aquellos que prefieren ver la serie en línea, el estreno en Max de Rick y Morty: El anime será un día despues de su emisión en Toonami o Adult Swim.

¿Quiénes están detrás de la producción de Rick y Morty: El anime?

Rick y Morty: El anime es un ‘spin-off’ dirigido por Takashi Sano. akashi Sano también fue director de Tower of God, Sengoku Basara: End of Judgement y Transformers: Energon. En el campo de los videojuegos, Sano fue director de las excelentes secuencias animadas en Fire Emblem: Three Houses. Esta serie contará con diseños de arte de Arisa Matsuzwana y diseño de colores por Maikio Kojima.

Otros miembros del equipo de producción de Rick y Morty: El anime son:

Telecom Animation Film (Lupin III, Shenmue the Animation) es el estudio de animación.

Sola Entertainment produce la serie.

Productores: Maki Nagano, Max Nishi, Takenari Maeda.

Productor de animación: Yu Kiyozono (TAF).

Asistente de producción: Yuuki Kakizoe (TAF).

Productores ejecutivos: Jason DeMarco y Joseph Chou.

Directora de arte: Arisa Matsuzawa (TAF).

Diseñadora de color: Makiko Kojima (Studio Road).

Director de CGI: Sou Ki (Souki Production).

Supervisora de efectos especiales: Kaori Kobayashi.

Director de composición: Tatsuo Noguchi (T.D.F.).

Editor: Yoshihiro Kasahara.

Director de sonido: Kōichi Iizuka.

Compositor de música: Tetsuya Takahashi (Terra-Musica).

¿Cuál es el ‘oprning’ de Rick y Morty: El anime?

OC de Code of Zero junto con Cameron Earnshaw interpretarán el ‘opening’ de Rick y Morty: El anime llamado «Love is Entropy«. OtoneZ escribió la letra y compuso la música del tema de apertura de este ‘spin off’ de Rick y Morty.

Fuente: Adult Swim.