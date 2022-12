Ron Kamonohashi, Jigokuraku, Ayakashi Triangle y más trailers de ‘anime’ anunciados en el día 2 de Jump Festa 2023

Durante Jump Studio Neo en Jump Festa 2023 fue revelado con un trailer, que el ‘manga’ Kamonohashi Ron no Kindan Suiri (Ron Kamonohashi: Deranged Detective) de Akira Amano (Katekyō Hitman Reborn!) tendrá una adaptación al ‘anime’. Por el momento se desconoce cuándo saldrá el ‘anime’ Kamonohashi Ron no Kindan Suiri. Sin embargo, en Jump Festa 2023 fue anunciado que Shōta Ihata será el director y que el estudio a cargo de la animación será diomedéa. Wataru Watari estará a cargo de los guiones y Masakazu Ishikawa será quien adapte los diseños de Akira Amano para el ‘anime’. Por último, fue anunciado que Yo Tsuji compondrá la música del ‘anime Kamonohashi Ron no Kindan Suiri (Ron Kamonohashi: Deranged Detective) bajo el sello discográfico Kadokawa.