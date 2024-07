Roster Fighter: así es el trailer del anime del gallo que pelea contra los kaiju

La San Diego Comic-Con 2024 ya ha comenzado y Viz Media en su panel ha revelado el primer tráiler de Roster Fighter. Este ‘anime’ adapta el ‘manga’ Niwatori Fighter escrito e ilustrado por Shu Sakuratani.

El primer tráiler del ‘anime’ del gallo de pelea, Roster Fighte,r nos deja con ansias de conocer su fecha de estreno.

Durante el panel, Viz Media confirmó que ellos tienen el control a nivel mundial de los derechos de distribución del ‘anime’ de Roster Fighter en ‘streaming’, televisión y venta electrónica (EST) y domestica. Así como también estarán con control del ‘merchandising’ oficial fuera de Japón. Por otro lado, Hero’s Inc. gestionará tendrá todos los derechos de distribución para el territorio japonés. Finalmente, Viz Media confirmó que el ‘anime’ Roster Fighter (Niwatori Fighter) será transmitido en Adult Swim y próximamente anunciará el servicio de ‘streaming’ que distribuirá la serie en otros territorios.

¿Cuál es la historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter)?

La historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter) sigue a Keiji, un gallo valiente que se enfrenta a enemigos gigantescos (kaiju) para proteger a la humanidad y vengar la muerte de su hermana. Con su grito de batalla «Kokekokko», Keiji demuestra que el coraje no tiene límites. En Latinoamérica, región en la que el ‘manga’ de Shu Sakuratani es bastante popular, Roster Fighter (Niwatori Fighter) es publicado por Panini y ya cuenta con cinco volúmenes recopilatorios. El ‘manga’ Niwatori Fighter, creado por Shu Sakuratani, debutó en Comiplex en el año 2020 y ya cuenta en Japón con siete tankōbon publicados por Hero’s Inc.

El ‘anime’ del gallo de pelea es bastante popular en países de habla hispana como México, Argentina o España.

Ahora solo resta conocer, la fecha de estreno y la plataforma a la que llegará el ‘anime’ del gallo de pelea, Roster Fighter (Niwatori Fighter). Cabe resaltar, que Viz Media no suele casarse con ningún servicio de streaming. Ya que, Bleach está en Disney+ y Zom 100 contó con un estreno simultaneo en Crunchyroll y Netflix por poner tan solo dos ejemplos.

Fuente: Viz Media