Roster Fighter: esta es la fecha de estreno del anime que adapta el manga Niwatori Fighter

Desde octubre del año pasado sabemos que a inicios del 2026 veremos el estreno de la adaptación al anime del manga Niwatori Fighter. Ahora, por fin, conocemos cuándo será su estreno en occidente con el lanzamiento de un nuevo adelanto.
¿Cuándo es el estreno del anime Roster Fighter (Niwatori Fighter)?
Viz Media y Adult Swim han anunciado que la adaptación al anime del manga Rooster Fighter, de Shu Sakuratani, se estrenará en el bloque Toonami el próximo 14 de marzo (efectivamente la medianoche del 15). La serie, dirigida por Daisuke Suzuki en el estudio SANZIGEN y con guiones de Hiroshi Seko, narra las hazañas de Keiji, un gallo defensor de la humanidad interpretado en su doblaje al inglés por Patrick Seitz. Mientras Viz Media gestiona los derechos globales de distribución y merchandising fuera de Japón, la obra original continúa su éxito con 11 volúmenes publicados tras su debut en 2020, consolidándose como una de las propuestas de acción y comedia más esperadas del año.
¿Cuál es la historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter)?
La historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter) sigue las aventuras de Keiji. Este es un gallo valiente que se enfrenta a enemigos gigantescos (kaiju) para proteger a la humanidad y vengar la muerte de su hermana. Con su grito de batalla «Kokekokko», Keiji demuestra que el coraje no tiene límites. En Latinoamérica, región en la que el ‘manga’ de Shu Sakuratani es bastante popular, Roster Fighter (Niwatori Fighter) es publicado por Panini y ya cuenta con cinco volúmenes recopilatorios. El ‘manga’ Niwatori Fighter, creado por Shu Sakuratani, debutó en Comiplex en el año 2020 y ya cuenta en Japón con siete tankōbon publicados por Hero’s Inc.
Fuente: Adult Swim