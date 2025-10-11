Roster Fighter: ha sido revelado el opening y anunciado el estreno para inicios del 2026

Este año, durante Anime Expo 2025, conocimos un nuevo adelanto de Roster Fighter (Niwatori Fighter). Ahora, durante el panel de Viz Media en la NYCC fue compartido el opening de la adaptación al anime de Roster Fighter. Adicionalmente, el panel se encargó de presentar al elenco de voces del anime para la versión en inglés.

El opening de Roster Fighter (Niwatori Fighter) se llama «What’s a Hero?» y es interpretado por la banda de Jpop DARUMA Rollin.

¿Cuándo es el estreno del anime Roster Fighter (Niwatori Fighter)?

El tráiler de Roster Fighter (Niwatori Fighter) presentado en Anime Expo 2025 —así cómo también el panel de la NYCC— ha confirmado que el estreno del anime ha quedado programado para la temporada de primavera 2026. Es decir, que el estreno de Roster Fighter (Niwatori Fighter) podría darse en algún momento del segundo trimestre del 2026. Ahora solo resta conocer, la fecha de estreno y la plataforma a la que llegará el ‘anime’ del gallo de pelea, Roster Fighter (Niwatori Fighter). Cabe resaltar, que Viz Media no suele casarse con ningún servicio de streaming. Ya que, Bleach está en Disney+ y Zom 100 contó con un estreno simultáneo en Crunchyroll y Netflix por poner tan solo dos ejemplos.

¿Cuál es la historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter)?

El ‘anime’ del gallo de pelea es bastante popular en países de habla hispana.

La historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter) sigue las aventuras de Keiji. Este es un gallo valiente que se enfrenta a enemigos gigantescos (kaiju) para proteger a la humanidad y vengar la muerte de su hermana. Con su grito de batalla «Kokekokko», Keiji demuestra que el coraje no tiene límites. En Latinoamérica, región en la que el ‘manga’ de Shu Sakuratani es bastante popular, Roster Fighter (Niwatori Fighter) es publicado por Panini y ya cuenta con cinco volúmenes recopilatorios. El ‘manga’ Niwatori Fighter, creado por Shu Sakuratani, debutó en Comiplex en el año 2020 y ya cuenta en Japón con siete tankōbon publicados por Hero’s Inc.

Fuente: Viz Media