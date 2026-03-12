Roster Fighter: los actores de voz originales hablan en español antes del estreno del anime

Desde principios de febrero conocemos que el anime de Roster Fighter —conocido en Japón como Niwatori Fighter— será estrenado a mitad del mes de marzo. Ahora como parte de la campaña de mercadeo que Adult Swin está haciendo de cara al debut de Roster Fighter (Niwatori Fighter) en su franja de Toonami, han compartido un curioso video protagonizado por los actores de voz originales (seiyu) hablando en español.

Shū Sakuratani, autor del manga es consciente que gran parte de los fanáticos de su obra se encuentran en Latinoamérica, en especial en México. Esto debido a que su cultura ligada a las peleas de gallos sigue —como en algunas partes del territorio colombiano— siendo parte de la cultura popular. Adicional a Sakuratani, los Seiyu Kenta Miyake (Kenji), Mariko Honda (Elizabeth) y Shiori Izawa (Piyoko) también saludan a los fanáticos de este anime en completo español.

¿Cuál es la fecha de estreno de primer episodio del anime Roster Fighter (Niwatori Fighter)?

Viz Media y Adult Swim han anunciado que la adaptación al anime del manga Rooster Fighter, de Shu Sakuratani, se estrenará en el bloque Toonami el próximo 14 de marzo (efectivamente la medianoche del 15). La serie, dirigida por Daisuke Suzuki en el estudio SANZIGEN y con guiones de Hiroshi Seko, narra las hazañas de Keiji, un gallo defensor de la humanidad interpretado en su doblaje al inglés por Patrick Seitz. Mientras Viz Media gestiona los derechos globales de distribución y merchandising fuera de Japón, la obra original continúa su éxito con 11 volúmenes publicados tras su debut en 2020, consolidándose como una de las propuestas de acción y comedia más esperadas del año.

¿Cuál es la historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter)?

La historia de Roster Fighter (Niwatori Fighter) sigue las aventuras de Keiji. Este es un gallo valiente que se enfrenta a enemigos gigantescos (kaiju) para proteger a la humanidad y vengar la muerte de su hermana. Con su grito de batalla «Kokekokko», Keiji demuestra que el coraje no tiene límites. En Latinoamérica, región en la que el ‘manga’ de Shu Sakuratani es bastante popular, Roster Fighter (Niwatori Fighter) es publicado por Panini. Además, por el momento el manga ya cuenta con cinco volúmenes recopilatorios. El ‘manga’ Niwatori Fighter, creado por Shu Sakuratani, debutó en Comiplex en el año 2020 y ya cuenta en Japón con siete tankōbon publicados por Hero’s Inc.

Fuente: Cuenta oficial de Roster Fighter en X, antes Twitter.