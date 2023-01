Antes de terminar el 2022, les contamos cuál es la fecha de estreno de la novena parte (9) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure llamada «JOJOLands. Adicionalmente, la semana pasada Asmik Ace compartió en su canal de YouTube un adelanto de la adaptación al ‘live action’ del ‘one shot’ Kishibe Rohan: Louvre e iku, la cual será emitida el 26 de mayo en Japón. Ahora la obra de Hirohiko Araki ha vuelto a ser noticia, ya que una filtración de la revista Ultra Jump de este mes ha revelado cómo es el rostro del nuevo o noveno Jojo que será el protagonista de la parte 9 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada «JOJOLands«.

Araki ya había revelado parte del rostro del noveno Jojo

Imagen que muestra parte del rostro del noveno Jojo publicada en la cuenta oficial en Twitter de Hirohiko Araki.

Como es costumbre desde la década del 90, el ‘mangaka’ Hirohiko Araki ha expresado sus deseos de año nuevo a los fanáticos. Desde el 2013, Araki ha incluido al animal que representa el año del zodiaco chino en su ilustración de año nuevo. Este año es el conejo, el animal que representa el año en curso y en el cuerpo del que dibujó Hirohiko Araki en su interior contenía una parte del rostro del noveno Jojo.

La filtración de la página de la revista Ultra Jump que revela de frente el rostro del noveno Jojo, el cual es el protagonista de la parte 9 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada «JOJOLands«. La imagen de la revista Ultra Jump estuvo acompañada de una línea que da una pequeña idea sobre cómo será la historia de la parte 6 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada «JOJOLands«.

Este es el rostro del noveno Jojo, el cual es familiar de Joseph Joestar.

“Esta es la historia de un joven que se vuelve rico en las islas subtropicales”

Si bien la línea compartida en la revista Ultra Jump no da un panorama global sobre cuál será la historia de «JOJOLands», sí le da que pensar a los fanáticos.

Por el momento, no se conoce de manera oficial de qué se tratará la historia de JOJOLands. Sin embargo, Hirohiko Araki comento —en el programa de entrevistas Kono Mystery ga Sugoi!— que la historia de JoJo’s Bizarre Adventure parte 9 JOJOLands seguiría las aventuras de los descendientes de Joseph Joestar.

¿Quién es el Joseph Joestar de la línea de tiempo de la parte 9 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada «JOJOLands«?

Joseph «Fumi» Joestar debuto como personaje en el capítulo 109 de la octava parte (8) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure llamada «Jojolion«, el cual dio inicio al arco argumental número 22 llamado «The Radio Gaga Incident«. Fumi es el nieto de Johnny Joestar —protagonista de la parte 7 llamada Steel Ball Run— y Rina Higashikata. Sus padres, quienes no han aparecido en la historia del ‘manga’, son George Joestar III y su esposa Elizabeth. Su Stand, aunque no es nombrado en su breve aparición al final de Jojolion, comparte similitudes con las de Hermit Purple del Joseph Joestar la parte 2, 3 y 4 y de la obra de Hirohiko Araki.

Cabe resaltar que la historia de la novena parte (9) JOJOLands del ‘manga’ de Hirohiko Araki se desarrolla en el mismo universo o línea temporal de la parte 7 Steel Ball Run y la parte 8 JoJo’s Bizarre Adventure titulada Jojolion.

Más artículos sobre sobre JJBA en GamerFocus:

Vía: cuenta JOJOLandsNews en Twitter

Fuente: Ultra Jump