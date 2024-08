Rurouni Kenshin: nuevo trailer revela el ‘ending’ de la segunda temporada

Aniplex ha compartido, en su canal oficial en YouTube, un nuevo tráiler de la segunda temporada del ‘remake’ de Rurouni Kenshin. Este nuevo adelanto, si bien no confirma la fecha de su estreno, sí revela cuál es el ‘ending’ que acompañará a la primera parte de esta segunda temporada de la nueva adaptación del ‘manga’ Rurouni Kenshin de Nobuhiro Watsuki.

¿Cuál es el ‘ending’ de la primera parte de la segunda temporada de Rurouni Kenshin?

En el traíler podemos escuchar un fragmento de «Suikou Setten«, el primer ending de la segunda temporada del remake de Rurouni Kenshin interpretado por el grupo de J-pop NOMELON NOLEMON. Según las interpretes, la canción expresa la idea de ser «fuerte, gentil y a veces fugaz.».

Otros comentarios de las integrantes de NOMELON NOLEMON sobre «Suikou Setten«, el nuevo ‘ending’ de Rurouni Kenshin:

Comentarios de Tsumiki:

«Suikou Setsuten» significa: El resplandor de la superficie del río iluminada por la luna continúa en la distancia hacia el cielo. La verdadera naturaleza de la «fuerza» representada en «Rurouni Kenshin» no está en el poder de la técnica o la fuerza física, sino en los «sentimientos» que uno pone en ese momento. Esto es cierto no solo para Kenshin, sino para todos los personajes. Esta vez, he representado la forma de esos «sentimientos» como la «luna» que brilla sobre nosotros con fuerza, suavidad y, a veces, de forma fugaz. Espero que escuchen esta canción no solo con los oídos, sino también con el corazón, relacionándola con los personajes de esta obra y con sus propias experiencias.

Comentario de Mikaliya

Me siento muy honrada de participar en una obra que ha sido amada por tanta gente durante tantos años. Me conmovió la fuerza de voluntad de cada personaje para luchar por alguien y canté con todo mi corazón, como si pensara en ellos.

¿Cuándo sale el primer episodio de la segunda temporada del ‘remake’ de Rurouni Kenshin?

La segunda temporada que adaptará el ‘manga’ de Nobuhiro Watsuki se llamará Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan: Kyoto Dōran (Caos en Kyoto). Sí se preguntan cuándo sale el primer episodio de la primera parte de la segunda temporada, les contamos que en el mes de octubre será el estreno Rurouni Kenshin. La serie volverá a tener dos partes que se transmitirán de manera consecutiva. No obstante, hasta el momento en el que hemos escrito este articulo no se ha revelado si la segunda temporada de Rurouni Kenshin tendrá 26 o 24 episodios.

¿Quiénes están involucrados en la producción del remake del ‘anime’ de Rurouni Kenshin?

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Magical Girl Spec-Ops Asuka, Cells at Work! Code Black) dirigirá la versión del 2023 del ‘anime’ Rurouni Kenshin (Samurai X) con el estudio Liden Films. Terumi Nishii será el diseñador de personajes y Hideyuki Kurata estará a cargo de la composición de la serie. Yū Takami compondrá la música de la versión del 2023 del ‘anime’ Rurouni Kenshin (Samurai X).

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube