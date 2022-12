Jump Festa 2023 nos ha permitido disfrutar de anuncios como los de Bleach, Black Clover, Jujutsu Kaisen y Dr. Stone. Además de eso, en dicho evento también se mostró un nuevo tráiler del ‘reboot’ de Rurouni Kenshin, también conocido de la versión en español como Samurai X, video que permitió identificar hasta los actores de voz principales.

Ya conocíamos de la existencia del proyecto del nuevo anime de Rurouni Kenshin. Sin embargo, con el anuncio de hoy conocemos más detalles de la animación, así como las voces que tendrán los personajes. Se recordó una vez más que este llegará en algún momento de 2023, sin especificar cuándo.

Hideyo Yamamoto está dirigiendo el proyecto en Liden Films. Mientras tanto, Hideyuki Kurata se encargará de la composición y Yū Takami de hacer la música.

No se sabe qué tanto abarcará la serie. El creador de la historia, Nobuhiro Watsuki, lanzó 28 volúmenes del manga en la Weekly Shonen Jump en 1994. No fue hasta 2017 que retomó su historia para lanzar Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc junto a su esposa y colaboradora Kaoru Kurosaki. No obstante, el manga entró en ‘hiatus’ debido a la captura y procesamiento de Watsuki por posesión de pornografía infantil. Esta se reanudó poco después en 2018.

¿Qué dice el tráiler de Rurouni Kenshin?

El tráiler de Rurouni Kenshin fue publicado completamente en japonés. No se sabe cuándo saldrá subtitulado en inglés (o español). Por eso, compartimos una descripción de todo lo que dice el tráiler de esta versión de Samurai X en español:

Bakumatsu, Kyoto. Hubo un hombre que era llamado Hitokiri Battosai, el cual era temido como un Shura (deidad de la guerra). Las revueltas llegaron a su fin y el hombre bajó su espada y desapareció por algún motivo. El tiempo pasa: Año 11 de la Era Meiji. «Alto ahí, ¡prepárate para conocer nuestra especialidad, el estilo Kamiya-Hasshin Ryu!» – Kaworu Kamiya. «La verdad es que solo estoy viajando sin un rumbo fijo». – Kenshin Himura. «No soy un mocoso, yo soy Yahiko Myojin». «¡Usemos nuestras espadas para ver quién es el más fuerte!» – Sanosuke Sagara.

¿Quiénes serán los actores de voz?

Por ahora, se han confirmado los siguientes actores de voz por el tráiler del ‘reboot’ de Rurouni Kenshin, o Samurai X:

Kenshin Himura : Sōma Saitō (Vinegar Doppio en Jojo’s Bizarre Adventure y Hyoma Chigiri en Blue Lock).

: Sōma Saitō (Vinegar Doppio en Jojo’s Bizarre Adventure y Hyoma Chigiri en Blue Lock). Kaworu Kamiya : Rie Takahashi (Megumin en Konosuba y Emilia en RE: ZERO – Starting a Life in Another World).

: Rie Takahashi (Megumin en Konosuba y Emilia en RE: ZERO – Starting a Life in Another World). Sanosuke Sagara : Taku Yashiro (Tsubasa Tanuma en Kaguya-sama: Love is War y Doriate en Fairy Tale).

: Taku Yashiro (Tsubasa Tanuma en Kaguya-sama: Love is War y Doriate en Fairy Tale). Yahiko Myojin: Makoto Koichi (Reito Mizuhara en World’s End Harem).

Fuente: Jump Festa 2023