Saint Seiya: nueva imagen del nuevo manga secuela de Next Dimension

Hace un mes conocimos las primeras imágenes de un posible manga secuela de Saint Seiya Next Dimensión. Ahora, Izo Okada, uno de los asistentes de Masami Kurumada, ha vuelto a alimentar su sección en el blog oficial del mangaka de Saint Seiya y nuevamente esta contiene una imagen inédita. Sin embargo, el mensaje de Okada que acompaña esta nueva imagen de Saint Seiya confirma que pronto será lanzado un nuevo manga, secuela de Next Dimension.

Iso Okada confirma que pronto veremos el lanzamiento del manga secuela de Saint Seiya Next Dimension

Izo Okada escribió el siguiente mensaje junto a la nueva imagen del manga de Saint Seiya:

Tras el episodio final de Saint Seiya Next Dimension, un nuevo capítulo en la historia de Seiya

¡está a punto de comenzar! ¡La fecha de estreno se anunciará más adelante! ¡Woooooooh! Soy Okada Izo y

¡no puedo contener mi emoción!

En la imagen, del nuevo manga de Saint Seiya, que publicó Okada, podemos ver el lugar donde Saori y Seiya se encuentran al final de Next Dimension. Sin embargo, a pesar de que en ese lugar se encontraba el testamento de Aioros de Sagitario, ahora Saori se encuentra en otro sitio —con el ramo de flores que le vendió Shun— donde también se encuentra el testamento de Aioros. Finalmente, en el centro se pueden ver a algunos de los santos de oro de la guerra de pasado y del presente, de los caballeros de bronce de Saint Seiya. Esta imagen central complementa a la que hace unmes Okada compartió, la cual estaba desenfocada.

Ahora solo resta esperar una confirmación oficial de la editorial y el maestro Kurumada para concoer cuando empieza el nuevo manga de Saint Seiya, el cual debería abarcar el esperado y especulado final de la historia en la saga del cielo.

¿Quiénes son los caballeros dorados que aparecen en la imagen del nuevo manga de Saint Seiya, secuela de Next Dimension?

Estos son los caballeros dorados que se pueden identificar en la imagen del nuevo manga de Saint Seiya compartida por Izo Okada:

Ofiuco —probablemente Odysseus —

—probablemente — Camus de Acuario

de Acuario Aioros de Sagitario

de Sagitario Mystoria de Acuario

de Acuario Kaiser de Leo

de Leo Écarlate de Escorpio

de Escorpio Cain de Géminis

Lo cierto es que por el momento es muy apresurado asegurar que esta imagen se pueda tratar del nuevo manga de Saint Seiya que seguramente se ambientará en la saga del cielo. No obstante, esto puede se una extensión del epílogo o quizás un one shot que sirva como puente entre Saint Seiya: Next Dimension y su secuela.

Fuente: Kurumada pro