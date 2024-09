Saint Seiya: primeras imágenes de la saga del cielo, la continuación de Next Dimension

Desde el año pasado, Masami Kurumada nos empezó a listar para el inminente inicio de la saga del cielo, la continuación de Saint Seiya Next Dimension. Este es el último manga canónico que sigue a las aventuras de los caballeros de bronce y Athena, el cual terminó —después de cerca de 18 años— el pasado 4 de julio del 2024. Ahora, la obra de Kurumada vuelve a ser noticia, ya que, su asistente Izo Okada ha publicado lo que pueden ser las primeras imágenes del nuevo manga de Saint Seiya, el cual podría ser el inicio de la esperada saga del cielo.

Primera imagen del nuevo manga de Saint Seiya que podría ambientarse en la saga del cielo

La imagen que les compartimos es la misma que yace en la publicación hecha por Izo Okada en el blog oficial de Masami Kurumada. Esta borrosa imagen, que muchos piensan que es la primera del nuevo manga de Saint Seiya que por fin se desarrollará en la saga del cielo, fue publicada junto a unas palabras.

¡No… puede ser! ¡Jamás imaginé que algo así ocurriría…!

Apenas unos meses después de ese impactante final, ¡he sido testigo de un manuscrito increíble!

Por supuesto, esto es un secreto absoluto, así que no puedo mostrarlo todo.

Cabe resaltar que algunos fanáticos han señalado que las imágenes sí corresponden a un nuevo manga de Saint Seiya. Ya que, las escenas que se alcanzan a ver corresponden al epílogo de Next Dimension publicado el pasado mes de julio. Esto debido a que se puede ver que Saori tiene el cabello corto, el cual corresponde con el final de Next Dimension.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fanáticos de Saint Seiya es que en estas viñetas del nuevo manga se pueden ver a caballeros dorados de Next Dimension y del presente de la obra de Kurumada. Es decir que en esta viñeta hay caballeros provenientes de la saga de las 12 casas y también algunos del siglo XVIII que conocimos en Next Dimesion.

¿Quiénes son los caballeros dorados que aparecen en la imagen del nuevo manga de Saint Seiya, secuela de Next Dimension?

Estos son los caballeros dorados que se pueden identificar en la imagen del nuevo manga de Saint Seiya compartida por Izo Okada:

Ofiuco —probablemente Odysseus —

—probablemente — Camus de Acuario

de Acuario Aioros de Sagitario

de Sagitario Mystoria de Acuario

de Acuario Kaiser de Leo

de Leo Écarlate de Escorpio

de Escorpio Cain de Géminis

Lo cierto es que por el momento es muy apresurado asegurar que esta imagen se pueda tratar del nuevo manga de Saint Seiya que seguramente se ambientará en la saga del cielo. No obstante, esto puede se una extensión del epílogo o quizás un one shot que sirva como puente entre Saint Seiya: Next Dimension y su secuela.

Fuente: Kurumada pro