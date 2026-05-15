Saint Seiya Tenkai-Hen: cuándo sale el segundo capítulo y cómo será la publicación de la saga del cielo

El 2026 es un año especial para los fanáticos de los Caballeros del zodiaco, ya que, luego de mas de tres décadas por fin hemos presenciado el inicio de Saint Seiya Tenkai-Hen, la saga del cielo. Esta semana salió el primer capítulo del nuevo manga de Masami Kurumada. Es por esta razón que queremos explicar cuándo sale el segundo capítulo y cómo será la forma en la que Saint Seiya Tenkai-Hen será publicado por Kurumada y la editorial Akita Shoten.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuándo sale el segundo capítulo del manga de Saint Seiya Tenkai-Hen?

El segundo capítulo del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen saldrá a la venta en Japón el próximo jueves 21 de mayo de 2026. Al tratarse de una publicación semanal dentro de la revista Weekly Shōnen Champion (de la editorial Akita Shoten), los nuevos episodios se estrenan de forma consecutiva cada jueves. Para los lectores internacionales que siguen la versión digitalizada, el capítulo estará disponible desde la tarde del miércoles 20 de mayo, mientras que las primeras filtraciones o adelantos del contenido comenzarán a circular en redes el lunes 18 de mayo.

Junto con el estreno del primer capítulo del manga Saint Seiya Tenkai-Hen, Masami Kurumada compartió las siguientes palabras.

Traducción vía @GNextDimension.

¿Cuál será la fecha de estreno del resto de los primeros seis capítulos del manga de la saga del cielo de Saint Seiya?

La primera tanda de capítulos del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen romperá el esquema habitual de ocho episodios que teníamos enNext Dimension para ofrecer unatemporada corta de seis capítulos. Esto debido a la inclusión de una historia intermedia —Saint Seiya Then— en su primer tomo compilatorio. En cuanto a la llegada de los capítulos del manga Tenkai-hen, como se trata de una publicación de ritmo semanal sin interrupciones planificadas para este bloque, los siguientes capítulos de la saga del cielo de Saint Seiya se estrenarán consecutivamente cada jueves en Japón, un día antes para nuestra región. Gracias a esto, les podemos compartir la fecha de estreno o publicación de los primeros seis capítulos del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

Fecha de estreno de primeros capítulos de la saga del cielo:

Capítulo 1: Jueves 14 de mayo

Jueves 14 de mayo Capítulo 2: Jueves 21 de mayo

Jueves 21 de mayo Capítulo 3: Jueves 28 de mayo

Jueves 28 de mayo Capítulo 4: Jueves 4 de junio

Jueves 4 de junio Capítulo 5: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio Capítulo 6: Jueves 18 de junio

¿Cuál es la historia de Saint Seiya Tenkai-Hen?

Tras los acontecimientos de Saint Seiya Next Dimension, la estabilidad del universo corre un grave peligro. Athena ha arriesgado el continuo espacio-tiempo por motivos estrictamente personales, una acción inadmisible que hace que como consecuencia Athena y sus santos (caballeros) pierdan la memoria. Al inicio de la saga del cielo o Saint Seiya Tenkai-Hen, la diosa despierta y empieza a recordar su pasado, lo cual pone en marcha el preludio de una guerra inevitable que obligará a los santos de bronce a enfrentar a las deidades del Olimpo.