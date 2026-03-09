Saint Seiya Tenkai-Hen: el primer capítulo del manga de la saga del cielo ya tiene fecha de estreno

La semana pasada conocimos, los primeros spoilers de Saint Seiya Then III, capítulo del epílogo de Next Dimension que sirve como puente con la siguiente saga del manga de Masami Kurumada. Adicionalmente, con el estreno de Saint Seiya Then III Determinación (Ketsui) el jueves 12 de marzo en las páginas del número 15 de la revista semanal Shonen Champion de la editorial Akita Shoten también llegará un anuncio importante sobre el futuro de Saint Seiya. Dicho anuncio ya ha sido filtrado y es la fecha de estreno del nuevo manga de Saint Seiya, el cual adaptará la saga del cielo.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuándo sale el primer capítulo de la saga del cielo del manga de Saint Seiya?

El conocido filtrador de Saint Seiya, XITHEFROG ha revelado que la serialización del manga Saint Seiya Tenkai-Hen (saga del cielo) iniciará el jueves 14 de mayo en las páginas de la revista Weekly Shonen Champion. Por el momento, no se ha filtrado la página con el anuncio. Sin embargo, es cuestión de horas para que algunos spoilers del tercer capítulo de Saint Seiya Then III salgan a la luz. Esperamos que estos tengan más información. Ya que, se desconoce si la serialización será recurrente o si tendremos de a tandas semestrales con una cantidad fija de capítulos del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

¿Cuáles son los primeros spoilers de Saint Seiya Then III Determinación (Ketsui)?

Imagen de los primeros spoilers de Saint Seiya Then III Determinación (Ketsui)

Ahora, los nuevos spoilers confirman que Saori arriba a las ruinas del Templo del Portador de la Serpiente, lugar donde localiza la Flecha de la Diosa. Tras un momento de introspección al recordar a Odysseus, decide enfrentar el conflicto de manera individual para evitar la intervención de los Santos de bronce. Simultáneamente, en el Mundo Celestial, el dios Apolo detecta el Cosmo de Saori y advierte que el despertar definitivo de Atena es inminente. De concretarse este evento, las deidades del Cielo han determinado la destrucción total de la Tierra y de la propia diosa.

Estos acontecimientos darán inicio a la saga del cielo en el manga de Saint Seiya. Este será el arco argumental que pondrá punto y final a la historia del manga de Kurumada y a la espera de sus fanáticos. Estos llevan cerca de 35 años por que comience la batalla entre los Santos de Athena y los dioses del Olimpo.

Vía: XITHEFROG en X, antes Twitter.