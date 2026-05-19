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Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros spoilers del capítulo 2 confirman la presencia de Seika

El segundo capítulo de Saint Seiya Tenkai-Hen sale esta semana y los primeros spoilers confirman el estado del mundo luego de la guerra santa.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

La semana pasada, luego de casi tres decadas de espera, el maestro Masami Kurumada por fin dio inicio a la saga del cielo de Saint Seiya, o los Caballeros del Zodiaco como se le conoce en Latinoamérica. El segundo capítulo del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen saldrá a la venta en Japón el próximo jueves 21 de mayo de 2026. Sin embargo, como es costumbre, antes del estreno del capítulo empiezan a salir spoilers en foros y redes sociales.

Contenido:

¿Qué pasará en el capítulo 2 de Saint Seiya Tenkai-Hen?

Los primeros spoilers del capitulo 2 de Saint Seiya Tenkai-Hen dicen que Saori tiene un breve destello de memoria al recordar a Seiya, quien se acercó para devolverle su sombrero y llamarla por su nombre. Desafortunadamente, este recuerdo se desvanece casi de inmediato, sumiendo a la joven en una amnesia tan profunda que olvida incluso su propia identidad. Seiya y Shun, el cual aparece de manera repentina, contemplan con impotencia cómo Saori se aleja sin rumbo.

La situación se torna peligrosa cuando un numeroso grupo de ladrones con aspecto de zombis embosca el lugar, aunque Seiya los derrota con facilidad. Es aquí donde Shun revela que desde que la diosa protectora del amor y la justicia desapareció de la Tierra, la seguridad global se ha desplomado. Como resultado se a desatado el temor de que la humanidad entera termine corrompiéndose. Mientras tanto, la amenaza escala en el Purgatorio, donde un enemigo llamado Jan de Ortros —introducido junto a Ker en el capítulo 1 de Saint Seiya Tenkai-Hen— comienza a revivir esqueletos con una orden directa: asesinar a Saori antes de que logre despertar como Athena.

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El regreso de Seika

De vuelta en la Aldea Rodorio, Seiya busca un momento de paz en su hogar mientras come un guiso preparado por su hermana Seika. Durante la cena, él le relata su encuentro con aquella misteriosa joven que sabía su nombre a pesar de no recordar nada más. Al darse cuenta de que se trata de Saori, Seika se llena de angustia y expresa su profundo deseo de que su hermano no vuelva a verse involucrado en batallas sangrientas.

El capítulo 2 de Saint Seiya Tenkai-Hen cierra cuando los esqueletos enviados desde el Purgatorio inician un agresivo registro por toda la Aldea Rodorio, mientras una vulnerable Saori observa con melancolía la constelación de Pegaso en el firmamento.

¿Cuál es la fecha de estreno de los primeros seis capítulos del manga de la saga del cielo de Saint Seiya (Tenkai-Hen)?

La primera tanda de capítulos del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen romperá el esquema habitual de ocho episodios que teníamos enNext Dimension para ofrecer una temporada corta de seis capítulos. Esto debido a la inclusión de una historia intermedia —Saint Seiya Then— en su primer tomo compilatorio. En cuanto a la llegada de los capítulos del manga Tenkai-hencomo se trata de una publicación de ritmo semanal sin interrupciones planificadas para este bloque, los siguientes capítulos de la saga del cielo de Saint Seiya se estrenarán consecutivamente cada jueves en Japón, un día antes para nuestra región. Gracias a esto, les podemos compartir la fecha de estreno o publicación de los primeros seis capítulos del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

Fecha de estreno de primeros capítulos de la saga del cielo:

  • Capítulo 1: Jueves 14 de mayo
  • Capítulo 2: Jueves 21 de mayo
  • Capítulo 3: Jueves 28 de mayo
  • Capítulo 4: Jueves 4 de junio
  • Capítulo 5: Jueves 11 de junio
  • Capítulo 6: Jueves 18 de junio
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