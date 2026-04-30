Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros «spoilers» oficiales confirman la presencia de la diosa Ker

A penas hace un par de días conocimos la primera ilustración oficial de Saint Seiya Tenkai-Hen. Este es el nuevo manga de Masami Kurumada que adaptará la saga del cielo de los Caballeros del Zodiaco. Ahora, las novedades oficiales, que pueden hasta ser consideradas los primeros spoilers oficiales del primer capítulo de Saint Seiya Tenkai-Hen. Ya que, como ha sido costumbre los últimos años, Izo Okada ha posteado el primer avance de Saint Seiya Tenkai-Hen. Cabe resaltar, que lo que siempre muestra Okada o Kurumada en su blog no desvela para nada ningún tipo de evento relevante.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuáles son los primeros «spoilers» del manga Saint Seiya Tenkai-Hen?

Este primer avance del primer capítulo del manga Saint Seiya Tenkai-Hen revela planos de lugares que parecen lugares conocidos. Sin embargo, en una de las viñetas aparece la diosas Ker acompañada de lo que parece ser un espectro. Esto último, parece poco probable. Ya que, tenemos que recordar que los santos de Athena han regresado al presente donde Hades ya ha sido derrotado. Lo que si podremos ver, por todo este caos, es que vamos a conocer las consecuencias de la derrota de Hades. Otra cosa importante para tener en cuenta, es que es probable que volvamos a tener tandas de capítulos por temporada. Sin embargo, esto último tenemos que esperar a que se nos sea confirmado cuando salga el primer episodio del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

¿Quién es Ker, la diosa que aparece en los primeros spoilers de la saga del cielo de los Caballeros del Zodiaco?

Ker, la diosa del destino, es una deidad perteneciente al panteón del Inframundo, reconocida como la hermana menor de los dioses gemelos Hypnos y Thanatos. A diferencia de sus hermanos, quienes personifican el sueño y la muerte, Ker es presentada como la diosa que controla el destino. Este es un título que refleja su preferencia por los planes a largo plazo. Su apariencia es la de una mujer joven que viste un Surplice, y se distingue por tener una personalidad retorcida y soberbia que se deleita con el caos, aunque suele perder la calma cuando las situaciones escapan de su control divino.

En la mitología del universo de los Caballeros del Zodiaco, el rol de Ker —recién integrado en los gaiden conocidos como Origin,— es fundamental para entender los conflictos internos del Santuario. Ya que, ella posee la habilidad de manipular espíritus malignos conocidos como Lemures. A través de estos, Ker puede influir en la psique humana. Esto lo uso implantando personalidades oscuras en algunos de los santos de Oro para debilitar al ejército de Athena desde dentro.

Entre sus capacidades sobresalen el dominio del cosmos, habilidades psíquicas como la teletransportación y el control mental, que le permite incluso borrar recuerdos de la existencia de terceros. Como curiosidad, su concepción integra dos mitologías: mientras que en la tradición griega es la diosa de la muerte violenta, aquí toma el rol de estratega del destino, utilizando a los Lemures (la versión romana de las Keres) para ejecutar su voluntad sin necesidad de intervenir directamente en el campo de batalla la mayor parte del tiempo.

¿Cuándo saldrán los spoilers del primer capítulo de Saint Seiya: Tenkai-hen?

Con la revelación de la ilustración que dará la tienda Gamers, se puede suponer que —como es costumbre— está será usada como portada de la Weekly Shonen Champion #24. Así que suponemos que las primeras filtraciones de esta edición los conoceremos a finales de está semana de mayo y ya los spoilers en propiedad del primer capítulo del manga Saint Seiya: Tenkai-hen estarán circulando la semana del 5 al 12 de mayo.

Fuente: Kurumada Pro