Saint Seiya: la primera imagen de la saga del cielo (Tenkai-hen) es protagonizada por Seiya y Shun

Desde principios de marzo sabemos que el primer capítulo de la saga del cielo (Tenkai-hen) de Saint Seiya sale al publico el próximo 14 de mayo. Así que es normal que a pocas semanas de su estreno las primeras filtraciones salgan a la luz. Actualmente, en japón se encuentran en la Golden Week. Por esta razón, es que algunas de las revistas que salen en las siguientes semanas ya se encuentran en proceso de producción. Como resultado, es ya normal que parte del contenido que llegará a las tiendas con la edición física de las revistas, en este caso el número 24 de la Weekly Shonen Champion, se empiece a filtrar en redes sociales.

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¿De dónde proviene la primera imagen oficial de Saint Seiya: Tenkai-hen?

En la esquina superior derecha se aprecia por primera vez el logo oficial del manga Saint Seiya: Tenkai-hen.

La primera imagen del nuevo manga de Saint Seiya: Tenkai-hen corresponde a una ilustración especial. Esta se entregará en la tienda Gamers de Japón por la compra de la edición física de la revisita de la editorial Akita Shoten. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que vemos está ilustración de Saint Seiya: Tenkai-hen. Ya que, los bocetos de esta fueron compartidos por Izo Okada en su entrada del blog de Masami Kurumada en febrero de este año.

¿Cuándo saldrán los spoilers del primer capítulo de Saint Seiya: Tenkai-hen?

Con la revelación de la ilustración que dará la tienda Gamers, se puede suponer que —como es costumbre— está será usada como portada de la Weekly Shonen Champion #24. Así que suponemos que las primeras filtraciones de esta edición los conoceremos a finales de está semana de mayo y ya los spoilers en propiedad del primer capítulo del manga Saint Seiya: Tenkai-hen estarán circulando la semana del 5 al 12 de mayo.

Vía: @universosaintse