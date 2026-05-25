Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 3 confirman el regreso del cosmo de Seiya de Pegaso

El tercer capítulo, o «Fase 3» como las denomina Kurumada, del manga Saint Seiya Tenkai-Hen se publica esta semana y como es costumbre los primeros spoilers salen fresquitos la mañana del lunes. Cabe resaltar que el capítulo (fase) 3 del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen saldrá a la venta en Japón el próximo jueves 28 de mayo de 2026.

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¿Cuáles son los primeros spoilers del capítulo o fase 3 del manga Saint Seiya Tenkai-Hen?

Seiya y Shun comienzan su día dirigiéndose al trabajo. En ese momento de su vida, Seiya vive con su hermana en una tienda; está completamente desorientado sobre su pasado, no entiende qué pasó antes de llegar ahí y su hermana se niega a darle explicaciones. De pronto, unos gritos interrumpen la mañana. Seiya corre a ver qué pasa y se topa con Saori, quien en ese instante libera una energía misteriosa que ahuyenta a unos bandidos. Sin embargo, la calma dura poco: un gran grupo de Esqueletos aparece de la nada con la intención de secuestrarla.

Seiya interviene para detener a algunos de ellos, pero recibe un golpe que lo hace volar por los aires, dejándolo sorprendido por lo ligero que se siente su propio cuerpo. Los Esqueletos logran someterlo contra el suelo, pero justo cuando parece perdido, el cuerpo de Seiya empieza a calentarse de forma repentina, desatando una fuerza que manda a volar a todos los enemigos. Sorprendido por el increíble poder que acaba de brotar de su interior, Seiya empieza a derrotar a los Esqueletos uno tras otro de manera consecutiva. En medio del combate, una voz en su corazón le susurra: “Eso fue el Cosmo”. Aquella misteriosa voz lo insta a recordar su verdadera identidad: él es un caballero de Athena, Seiya de Pegaso.

¿Cuál es la fecha de estreno de los primeros seis capítulos del manga de la saga del cielo de Saint Seiya (Tenkai-Hen)?

La primera tanda de capítulos del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen romperá el esquema habitual de ocho episodios que teníamos enNext Dimension para ofrecer una temporada corta de seis capítulos. Esto debido a la inclusión de una historia intermedia —Saint Seiya Then— en su primer tomo compilatorio. En cuanto a la llegada de los capítulos del manga Tenkai-hen, como se trata de una publicación de ritmo semanal sin interrupciones planificadas para este bloque, los siguientes capítulos de la saga del cielo de Saint Seiya se estrenarán consecutivamente cada jueves en Japón, un día antes para nuestra región. Gracias a esto, les podemos compartir la fecha de estreno o publicación de los primeros seis capítulos del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

Fecha de estreno de primeros capítulos de la saga del cielo:

Capítulo 1: Jueves 14 de mayo

Jueves 14 de mayo Capítulo 2: Jueves 21 de mayo

Jueves 21 de mayo Capítulo 3: Jueves 28 de mayo [Esta semana]

[Esta semana] Capítulo 4: Jueves 4 de junio

Jueves 4 de junio Capítulo 5: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio Capítulo 6: Jueves 18 de junio

Vía: GeekU