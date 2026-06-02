Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 4 revelan el primer movimiento de Artemisa

Es lunes y como saben esto significa que han salido a la luz los primeros spoilers del capítulo o fase 4 del manga Saint Seiya Tenkai-Hen, que narra la historia de la saga del cielo. Sin embargo —antes de contarles los que pasará en el cuarto capítulo del manga de la saga del cielo de los Caballeros del Zodiaco— cabe resaltar que en los comentarios del autor de la fase 3 de Saint Seiya Tenkai-Hen, Masami Kurumada confirmó que Chimaki Kuori ha sido su asistente en el desarrollo de esta primera tanda de seis capítulos de Saint Seiya Tenkai-Hen. Kuori es conocida por adaptar al manga Gundam Seed y por escribir e ilustrar la historia de Saint Seiya: Saintia Shō. Así que es probable que la siguiente tanda de episodios cuente con la participación de otros de los mangaka a cargo de los spin-off de Saint Seiya.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Según los primeros spoilers qué pasa en el capítulo o fase 4 del manga Saint Seiya Tenkai-Hen?

El capítulo 4 del manga Saint Seiya Tenkai-Hen se llamará «Medio despertar«.

El capítulo o fase 4 del manga Saint Seiya Tenkai-Hen inicia justo donde terminó el anterior con la constelación de Pegaso emergiendo directamente del cuerpo de Seiya mientras su Cosmo arde con fuerza. A pesar de esto, tanto Seiya como Shun se encuentran completamente confundidos y sin entender absolutamente nada de lo que está pasando; debido a esto, Saori les aconseja que regresen a sus vidas tranquilas y que no le den tantas vueltas al asunto.

De pronto, Seiya se da cuenta de que Jean va tras Saori, así que interviene de inmediato y la protege usando su propio cuerpo. Jean dispara una flecha, pero, por alguna extraña razón, el proyectil se frena en seco justo antes de impactar contra Seiya. En ese momento, Saori se planta frente a Jean y le exige que le dispare directamente a ella. Sin embargo, Jean recibe el impacto del Cosmo de Athena y cae completamente derrotado.

Mientras tanto, en el cielo y gracias un informe reportado por Calisto, Artemisa se entera que el ejército de Hades ha empezado a resucitar. Además, el reporte le confirma que Athena se encuentra nuevamente a medio despertar. Con el fin de frenar el despertar definitivo de Athena, Artemisa le encomienda a Calisto la misión de proteger a Saori desde las sombras. De vuelta con los santos de bronce, Seiya y Shun se desmayan de forma repentina. Para cuando logran reaccionar y despertar, tanto Jean como Saori ya han desaparecido por completo…

¿Cuál es la fecha de estreno de los primeros seis capítulos del manga de la saga del cielo de Saint Seiya (Tenkai-Hen)?

La primera tanda de capítulos del manga Saint Seiya: Tenkai-Hen romperá el esquema habitual de ocho episodios que teníamos enNext Dimension para ofrecer una temporada corta de seis capítulos. Esto debido a la inclusión de una historia intermedia —Saint Seiya Then— en su primer tomo compilatorio. En cuanto a la llegada de los capítulos del manga Tenkai-hen, como se trata de una publicación de ritmo semanal sin interrupciones planificadas para este bloque, los siguientes capítulos de la saga del cielo de Saint Seiya se estrenarán consecutivamente cada jueves en Japón, un día antes para nuestra región. Gracias a esto, les podemos compartir la fecha de estreno o publicación de los primeros seis capítulos del manga Saint Seiya Tenkai-Hen.

Fecha de estreno de primeros capítulos de la saga del cielo:

Capítulo 1: Jueves 14 de mayo

Jueves 14 de mayo Capítulo 2: Jueves 21 de mayo

Jueves 21 de mayo Capítulo 3: Jueves 28 de mayo

Jueves 28 de mayo Capítulo 4: Jueves 4 de junio [Esta semana]

Capítulo 5: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio Capítulo 6: Jueves 18 de junio

Vía: @CesarinCool